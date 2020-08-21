https://ria.ru/20200821/putin-1576105147.html
Путину доверяют 65,6% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,6% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:19
2020-08-21T17:19
2020-08-21T17:19
россия
михаил мишустин
сергей миронов
вциом
кпрф
справедливая россия
геннадий зюганов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доверяют 65,6% россиян, следует из результатов <a href="https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam_1/" target="_blank">опроса ВЦИОМ</a>."На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,6% респондентов, (премьер-министру) Михаилу Мишустину – 51,4%, (лидеру ЛДПР) Владимиру Жириновскому – 31%, (председателю КПРФ) Геннадию Зюганову – 27,4%, (лидеру "Справедливой России") Сергею Миронову – 25,7% опрошенных", - говорится в опубликованных результатах опроса.Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 10 по 16 августа составил 60,5%.Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся в период с мая по август. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1600 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20200820/1576044531.html
Руслан Якубик
Я тоже доверяю моему президенту! И поддерживаю его! Такого еще поискать.
66
ralf4002
То был опрос фонда "Общественное мнение" - другой структуры, со своими методами опроса. Для симметрии стоило бы опубликовать и отчет левады - он бы наверняка вас успокоил, там всегда все неполживо ).
39
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, сергей миронов, вциом, кпрф, справедливая россия, геннадий зюганов, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
Президенту России Владимиру Путину
доверяют 65,6% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,6% респондентов, (премьер-министру) Михаилу Мишустину – 51,4%, (лидеру ЛДПР) Владимиру Жириновскому – 31%, (председателю КПРФ) Геннадию Зюганову – 27,4%, (лидеру "Справедливой России") Сергею Миронову – 25,7% опрошенных", - говорится в опубликованных результатах опроса.
Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 10 по 16 августа составил 60,5%.
Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся в период с мая по август. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1600 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.