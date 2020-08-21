https://ria.ru/20200821/putin-1576105147.html

Путину доверяют 65,6% россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,6% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:19

2020-08-21T17:19

2020-08-21T17:19

россия

михаил мишустин

сергей миронов

вциом

кпрф

справедливая россия

геннадий зюганов

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доверяют 65,6% россиян, следует из результатов <a href="https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam_1/" target="_blank">опроса ВЦИОМ</a>."На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,6% респондентов, (премьер-министру) Михаилу Мишустину – 51,4%, (лидеру ЛДПР) Владимиру Жириновскому – 31%, (председателю КПРФ) Геннадию Зюганову – 27,4%, (лидеру "Справедливой России") Сергею Миронову – 25,7% опрошенных", - говорится в опубликованных результатах опроса.Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 10 по 16 августа составил 60,5%.Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся в период с мая по август. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1600 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20200820/1576044531.html

Руслан Якубик Я тоже доверяю моему президенту! И поддерживаю его! Такого еще поискать. 66

ralf4002 То был опрос фонда "Общественное мнение" - другой структуры, со своими методами опроса. Для симметрии стоило бы опубликовать и отчет левады - он бы наверняка вас успокоил, там всегда все неполживо ). 39

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, сергей миронов, вциом, кпрф, справедливая россия, геннадий зюганов, владимир путин, общество