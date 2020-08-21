https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576097497.html

Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию

Жена госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального Юлия обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить транспортировку мужа в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:08

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

москва

нюрнберг

омск

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Жена госпитализированного в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлия обратилась к президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой разрешить транспортировку мужа в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, об этом говорится в письме, скан которого опубликовала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш."Официально обращаюсь к вам (Путину) с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", - говорится в обращении Юлии Навальной.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения. Вопрос отправки Навального на лечение за рубеж в Кремле относят к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает, добавил Песков.Главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский ранее сообщил, что перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни Навального, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось. Мураховский отметил, что именно поэтому врачебный консилиум пришел к выводу, что в настоящее время сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace ранее выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите". Самолет вылетел в ночь на пятницу из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> и прибыл в Омск в 12.10 по местному времени (09.10 мск), аэропорт подтвердил прибытие.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576096346.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576095177.html

Gloomy Humorist "обращаюсь ... с требованием" Что-то борзо начала 172

Андрей Левицкий Так не Путин должен это разрешать, а врачи. Как она вообще себе это представляет? Путин приказывает отправить его за бугор? 143

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москва

нюрнберг

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, нюрнберг, омск, общество