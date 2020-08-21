https://ria.ru/20200821/matsuev-1576098962.html

Фестиваль Мацуева Crescendo пройдет open-air в Олимпийском парке Сочи

Фестиваль под руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева Crescendo пройдет в Олимпийском парке Сочи в новом формате под открытым небом и... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:56

2020-08-21T16:56

2020-08-21T16:56

культура

музыка

новости культуры

фонд "талант и успех"

денис мацуев

сочи

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<strong>СОЧИ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль под руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева Crescendo пройдет в Олимпийском парке Сочи в новом формате под открытым небом и станет одним из крупнейших культурных событий со зрителями на фоне пандемии, сообщил журналистам художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.Фестиваль Crescendo пройдет в Сочи в 16-й раз, и организаторы признаются, что не могли представить себе год в Сочи без музыкального праздника под руководством виртуоза Мацуева. В этом году удалось организовать концерты фестиваля, которые проходили традиционно в Зимнем театре, в течение двух дней 24 и 25 августа в Олимпийском парке.В этом году специально для Crescendo на открытой площадке МЛА "Шайба" будет возведена масштабная 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена.На сцене фестиваля, кроме Мацуева, выступят Александр Рамм, Гайк Казазян, Андрей Иванов, Александр Зингер.Организаторы подчёркивают, что Crescendo — это символ новой русской исполнительской школы, а потому по традиции на фестивале Мацуев представит молодых талантливых музыкантов, которые только начинают свой артистический путь. Вместе со столичными гостями на фестивале выступит Сочинский симфонический оркестр.

https://ria.ru/20200611/1572726350.html

сочи

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, фонд "талант и успех", денис мацуев, сочи