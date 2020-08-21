https://ria.ru/20200821/matsuev-1576098962.html
Фестиваль Мацуева Crescendo пройдет open-air в Олимпийском парке Сочи
Фестиваль под руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева Crescendo пройдет в Олимпийском парке Сочи в новом формате под открытым небом и... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:56
2020-08-21T16:56
2020-08-21T16:56
культура
музыка
новости культуры
фонд "талант и успех"
денис мацуев
сочи
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<strong>СОЧИ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль под руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева Crescendo пройдет в Олимпийском парке Сочи в новом формате под открытым небом и станет одним из крупнейших культурных событий со зрителями на фоне пандемии, сообщил журналистам художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.Фестиваль Crescendo пройдет в Сочи в 16-й раз, и организаторы признаются, что не могли представить себе год в Сочи без музыкального праздника под руководством виртуоза Мацуева. В этом году удалось организовать концерты фестиваля, которые проходили традиционно в Зимнем театре, в течение двух дней 24 и 25 августа в Олимпийском парке.В этом году специально для Crescendo на открытой площадке МЛА "Шайба" будет возведена масштабная 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена.На сцене фестиваля, кроме Мацуева, выступят Александр Рамм, Гайк Казазян, Андрей Иванов, Александр Зингер.Организаторы подчёркивают, что Crescendo — это символ новой русской исполнительской школы, а потому по традиции на фестивале Мацуев представит молодых талантливых музыкантов, которые только начинают свой артистический путь. Вместе со столичными гостями на фестивале выступит Сочинский симфонический оркестр.
https://ria.ru/20200611/1572726350.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, фонд "талант и успех", денис мацуев, сочи
СОЧИ, 21 авг - РИА Новости. Фестиваль под руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева Crescendo пройдет в Олимпийском парке Сочи в новом формате под открытым небом и станет одним из крупнейших культурных событий со зрителями на фоне пандемии, сообщил журналистам художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.
Фестиваль Crescendo пройдет в Сочи в 16-й раз, и организаторы признаются, что не могли представить себе год в Сочи без музыкального праздника под руководством виртуоза Мацуева. В этом году удалось организовать концерты фестиваля, которые проходили традиционно в Зимнем театре, в течение двух дней 24 и 25 августа в Олимпийском парке.
"Последние восемь недель мы очень упорно работали и три раза нам пришлось переносить концерты. В понедельник вечером у нас пройдет гала-концерт фестиваля "Crescendo", во вторник пройдет концерт камерной музыки, а вечером вечер джаза с Денисом Мацуевым. Мы все вернулись к культурной жизни. Мы построили специальную open-air сцену с отдельными сиденьями. Таким образом, мы будем соблюдать все требования в условиях сохранения риска пандемии", - рассказал Фрай, добавив, что погода в дни концертов будет хорошая.
В этом году специально для Crescendo на открытой площадке МЛА "Шайба" будет возведена масштабная 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена.
"Единственный вариант (провести фестиваль в условиях пандемии) был open-air концерт с потрясающим "Сириусом". Для нас праздник то, что Crescendo в Сочи. Мы объявили об этом за три дня до начала концертов, такого никогда не было. Я уверен, что это будет большой праздник... Я уверен, что те концерты, которые у нас будут в Сириусе 24-25 августа, послужат новым стартом (культурным событиям со зрителями). Я этого очень жду, когда встречусь с любимой сочинской аудиторией", - отметил Мацуев.
На сцене фестиваля, кроме Мацуева, выступят Александр Рамм, Гайк Казазян, Андрей Иванов, Александр Зингер.
Организаторы подчёркивают, что Crescendo — это символ новой русской исполнительской школы, а потому по традиции на фестивале Мацуев представит молодых талантливых музыкантов, которые только начинают свой артистический путь. Вместе со столичными гостями на фестивале выступит Сочинский симфонический оркестр.