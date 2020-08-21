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Культура
https://ria.ru/20200821/bts-1576077802.html
Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров
Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:03
2020-08-21T11:03
культура
bts
музыка
новости культуры
кэти перри (хадсон)
youtube
forbes
джастин тимберлейк
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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов лайков. В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию. В Forbes <a href="https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2020/08/21/bts-embraces-disco-on-their-first-all-english-single-dynamite/#a1290ff62f16" target="_blank">отмечают</a>, что новая работа южнокорейских музыкантов по характеру напоминает такие успешные композиции, как Can’t Stop the Feeling (2016 год) Джастина Тимберлейка и California Gurls (2010 год) Кэти Перри. В Dynamite тоже есть что-то из диско, а вокалисты иногда берут такие высокие ноты, что трудно понять, о чем они поют, но так даже веселее. О выходе этого трека K-pop группа <a href="https://ria.ru/20200727/1574975646.html" target="_blank">объявила</a> в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.
https://ria.ru/20200723/1574770620.html
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bts, музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон), youtube, forbes, джастин тимберлейк

Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров

11:03 21.08.2020
4339
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов лайков.
В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию.
В Forbes отмечают, что новая работа южнокорейских музыкантов по характеру напоминает такие успешные композиции, как Can’t Stop the Feeling (2016 год) Джастина Тимберлейка и California Gurls (2010 год) Кэти Перри. В Dynamite тоже есть что-то из диско, а вокалисты иногда берут такие высокие ноты, что трудно понять, о чем они поют, но так даже веселее.
О выходе этого трека K-pop группа объявила в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.
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КультураBTSМузыкаНовости культурыКэти Перри (Хадсон)YouTubeForbesДжастин Тимберлейк
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