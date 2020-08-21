https://ria.ru/20200821/bts-1576077802.html

Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров

Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:03

2020-08-21T11:03

2020-08-21T11:03

культура

bts

музыка

новости культуры

кэти перри (хадсон)

youtube

forbes

джастин тимберлейк

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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов лайков. В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию. В Forbes <a href="https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2020/08/21/bts-embraces-disco-on-their-first-all-english-single-dynamite/#a1290ff62f16" target="_blank">отмечают</a>, что новая работа южнокорейских музыкантов по характеру напоминает такие успешные композиции, как Can’t Stop the Feeling (2016 год) Джастина Тимберлейка и California Gurls (2010 год) Кэти Перри. В Dynamite тоже есть что-то из диско, а вокалисты иногда берут такие высокие ноты, что трудно понять, о чем они поют, но так даже веселее. О выходе этого трека K-pop группа <a href="https://ria.ru/20200727/1574975646.html" target="_blank">объявила</a> в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.

https://ria.ru/20200723/1574770620.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bts, музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон), youtube, forbes, джастин тимберлейк