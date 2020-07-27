https://ria.ru/20200727/1574975646.html
Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке
BTS выпустят новый сингл на английском языке 21 августа, сообщает Variety. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:59
2020-07-27T16:25
южная корея
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https://ria.ru/20200727/1574819483.html
южная корея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, шоу-бизнес