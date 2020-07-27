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Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке
BTS выпустят новый сингл на английском языке 21 августа, сообщает Variety. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:25
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южная корея, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке

15:59 27.07.2020 (обновлено: 16:25 27.07.2020)
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© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. BTS выпустят новый сингл на английском языке 21 августа, сообщает Variety.
Весь альбом, в который он войдет, появится ближе к концу 2020 года.

"Мы готовимся издать пластинку во второй половине текущего года, но решили начать с сингла, потому что хотим, чтобы фанаты услышали его как можно быстрее. Из-за COVID-19 у людей во всем мире проблемы, а мы хотели бы поделиться с нашими фанатами позитивной энергией", — говорится в заявлении группы.

По словам участников коллектива, новый трек будет таким же жизнеутверждающим, как и предыдущие песни на английском языке — “MIC drop” и "Waste it on me”.
"Мы записали пилотную версию и поняли, что у нас получилось что-то совсем новое и свежее", — добавили они.
Участники группы BTS
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