https://ria.ru/20200820/1576058046.html

В Совете Федерации назвали "примитивной" позицию Зеленского по Крыму

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивной и наивной позицию президента Украины, что... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:51

2020-08-20T17:51

2020-08-20T17:51

россия

симферополь

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Сенатор от крымского региона, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> назвал примитивной и наивной позицию президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, что Крым вернется под украинскую юрисдикцию.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонскую область</a> Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства."Позиция Зеленского весьма примитивная и наивная. Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму", - заявил РИА Новости Цеков.По его словам, киевским властям стоит брать пример с России, как развивать и заботиться о своих регионах. "Крым после воссоединения с Россией переживает небывалый скачок развития, о котором украинским регионам остается только мечтать", - подчеркнул сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

https://ria.ru/20200810/1575586648.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, симферополь, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика