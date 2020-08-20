https://ria.ru/20200820/1576047443.html

Биография Анзора Музаева

Анзор Ахмедович Музаев родился 8 октября 1974 года в городе Гудермесе Чечено-Ингушской АССР (ныне – Чеченская Республика, РФ). РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:57

2020-08-20T15:57

2020-08-20T16:03

справки

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Анзор Ахмедович Музаев <a href="http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/chiefs/index.php?id_4=3012" target="_blank">родился 8 октября 1974 года</a> в городе <a href="http://ria.ru/location_Gudermes/" target="_blank" data-auto="true">Гудермесе</a> Чечено-Ингушской АССР (ныне – Чеченская Республика, РФ). В 1996 году окончил индустриальный факультет Чеченского государственного педагогического института (ныне – университет). Кандидат технических наук (2001).В 2000-2002 годах преподавал в Грозненском государственном нефтяном институте (ныне Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова).В 2002-2004 годах – начальник отдела патриотического воспитания молодежи комитета правительства Чечни по делам молодежи. С 2004 по 2006 год был заместителем председателя комитета правительства Чечни по делам молодежи.С июня 2006 года по январь 2008 года занимал должность ректора Чеченского государственного университета.В январе 2008 года <a href="http://viperson.ru/people/muzaev-anzor-ahmedovich" target="_blank">был назначен</a> на пост министра образования и науки Чечни. В сентябре 2013 года <a href="https://ria.ru/20130903/960501851.html" target="_blank">занял пост</a> заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в серии образования и науки (Рособрнадзора). 13 февраля 2020 года <a href="https://ria.ru/20200213/1564669712.html" target="_blank">был назначен</a> временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.18 августа 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации Анзор Музаев <a href="https://ria.ru/20200820/1576043214.html" target="_blank">назначен</a> руководителем Рособрнадзора. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.<br> Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.<br> Заслуженный учитель Чеченской Республики.Имеет Благодарность правительства РФ (<a href="https://ria.ru/20160505/1427047517.html" target="_blank">2016</a>).Сумма задекларированного дохода за 2019 год – <a href="http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/Anti_corruption/" target="_blank">14,119 миллиона рублей</a> (в том числе субсидия на приобретение жилого помещения).<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки