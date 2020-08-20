https://ria.ru/20200820/1576043214.html

Главой Рособрнадзора стал Анзор Музаев

Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T15:17

2020-08-20T15:17

2020-08-20T16:12

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a> назначен руководителем <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>, сообщается на <a href="http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7424" target="_blank">сайте</a> ведомства."Распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200820/1576032525.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество