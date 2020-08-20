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https://ria.ru/20200820/1576043214.html
Главой Рособрнадзора стал Анзор Музаев
Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:17
2020-08-20T16:12
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a> назначен руководителем <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>, сообщается на <a href="http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7424" target="_blank">сайте</a> ведомства."Распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200820/1576032525.html
РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Главой Рособрнадзора стал Анзор Музаев

15:17 20.08.2020 (обновлено: 16:12 20.08.2020)
2047
© РИА Новости / Нина ЗотинаАнзор Музаев
Анзор Музаев
© РИА Новости / Нина Зотина
Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора, сообщается на сайте ведомства.
"Распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года", - говорится в сообщении.
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Вчера, 13:10
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - Общество
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