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Замглавы Рособрнадзора Музаева назначили врио руководителя ведомства
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РИА Новости

Замглавы Рособрнадзора Музаева назначили врио руководителя ведомства

17:40 13.02.2020 (обновлено: 17:43 13.02.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой РособрнадзораЗаместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Рособрнадзора
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщается на сайте службы.
"Анзор Музаев 13 февраля 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)", - говорится в сообщении.
Ранее пост главы Рособрнадзора занимал Сергей Кравцов, ставший министром просвещения РФ.
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