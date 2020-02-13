Замглавы Рособрнадзора Музаева назначили врио руководителя ведомства

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщается на сайте службы.
"Анзор Музаев 13 февраля 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)", - говорится в сообщении.
Ранее пост главы Рособрнадзора занимал Сергей Кравцов, ставший министром просвещения РФ.
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