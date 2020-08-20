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Помощник депутата Шереметьева раскрыл подробности дела против начальника
Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, было инициировано его бывшей помощницей Ириной Кузнецовой,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:52
2020-08-20T17:55
следственный комитет россии (ск рф)
кпрф
московская городская дума
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении депутата <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> Олега Шереметьева, было инициировано его бывшей помощницей Ириной Кузнецовой, заявил РИА Новости действующий помощник парламентария Никита Зайцев.Как сегодня сообщал столичный главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России, Шереметьев с ноября 2019-го по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал. Ущерб бюджету <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> превысил два миллиона рублей, подсчитали следователи."Дело было возбуждено после заявления Ирины Кузнецовой в правоохранительные органы. Она работала помощницей Шереметьева на возмездной основе, официально занималась его делами, получала зарплату и премии за работу в аппарате. Из уголовного дела следует, что она якобы обналичивала зарплату и премии, после чего передавала деньги Шереметьеву, который работает депутатом на безвозмездной основе", — рассказал собеседник агентства.По словам Зайцева, Кузнецова оклеветала депутата. "Естественно, заявление она написала из-за личной неприязни. До этого Шереметьев уволил ее из-за безобразной работы", — пояснил помощник депутата.Сейчас Шереметьев находится на допросе, в его приемной прошел обыск, добавил собеседник.Шереметьев — депутат Мосгордумы шестого (2014-2019 годы) и седьмого созывов. Член фракции <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>.В СК отмечали, что решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20200521/1571800571.html
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следственный комитет россии (ск рф), кпрф, московская городская дума, москва, происшествия

Помощник депутата Шереметьева раскрыл подробности дела против начальника

12:52 20.08.2020 (обновлено: 17:55 20.08.2020)
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© Фото : Московская городская ДумаДепутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
© Фото : Московская городская Дума
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, было инициировано его бывшей помощницей Ириной Кузнецовой, заявил РИА Новости действующий помощник парламентария Никита Зайцев.
Как сегодня сообщал столичный главк СК России, Шереметьев с ноября 2019-го по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал. Ущерб бюджету Москвы превысил два миллиона рублей, подсчитали следователи.
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"Дело было возбуждено после заявления Ирины Кузнецовой в правоохранительные органы. Она работала помощницей Шереметьева на возмездной основе, официально занималась его делами, получала зарплату и премии за работу в аппарате. Из уголовного дела следует, что она якобы обналичивала зарплату и премии, после чего передавала деньги Шереметьеву, который работает депутатом на безвозмездной основе", — рассказал собеседник агентства.
По словам Зайцева, Кузнецова оклеветала депутата. "Естественно, заявление она написала из-за личной неприязни. До этого Шереметьев уволил ее из-за безобразной работы", — пояснил помощник депутата.
Сейчас Шереметьев находится на допросе, в его приемной прошел обыск, добавил собеседник.
Шереметьев — депутат Мосгордумы шестого (2014-2019 годы) и седьмого созывов. Член фракции КПРФ.
В СК отмечали, что решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.
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