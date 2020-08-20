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Медиавойны
https://ria.ru/20200820/1576027654.html
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik, сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", сравнив подобные действия с цензурой. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:11
2020-08-20T12:11
медиавойны
россия
миа "россия сегодня"
sputnik
twitter
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> перестал выдавать в поиске <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik/" target="_blank">Sputnik</a>, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/tag_organization_MIA_Rossija_segodnja/" target="_blank">МИА "Россия сегодня"</a>, сравнив подобные действия с цензурой.РИА Новости направило два запроса в Twitter с просьбой прокомментировать ситуацию, но на данный момент ответа от американской компании так и не поступило."Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik. Если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik, то поиск Twitter больше не даёт возможности найти эти страницы", - рассказали в пресс-службе агентства.Подробности, как отметили в пресс-службе, будет выясняться, корреспонденту уже направили соответствующий запрос в Twitter."Судя по всему, Twitter перестал быть свободной социальной сетью и площадкой для плюрализма мнений, став политически ангажированной и жестко цензурируемой организацией", - добавили в пресс-службе.Ранее в поиске Twitter перестали также появляться аккаунты RT. Администрация микроблога сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов и официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом маркировке стали подвергаться только учетные записи, связанные с Россией и Китаем.
https://ria.ru/20200807/1575503003.html
https://ria.ru/20200806/1575469051.html
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россия
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россия, миа "россия сегодня", sputnik, twitter, общество

Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik

12:11 20.08.2020
276
© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik, сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", сравнив подобные действия с цензурой.
РИА Новости направило два запроса в Twitter с просьбой прокомментировать ситуацию, но на данный момент ответа от американской компании так и не поступило.
"Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik. Если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik, то поиск Twitter больше не даёт возможности найти эти страницы", - рассказали в пресс-службе агентства.
Подробности, как отметили в пресс-службе, будет выясняться, корреспонденту уже направили соответствующий запрос в Twitter.
Здание МИД России
7 августа, 18:13
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"Судя по всему, Twitter перестал быть свободной социальной сетью и площадкой для плюрализма мнений, став политически ангажированной и жестко цензурируемой организацией", - добавили в пресс-службе.
Ранее в поиске Twitter перестали также появляться аккаунты RT. Администрация микроблога сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов и официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом маркировке стали подвергаться только учетные записи, связанные с Россией и Китаем.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
6 августа, 23:00
Киселев напомнил Twitter о западных государственных СМИ
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