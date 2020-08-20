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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/1576024666.html
В УПЦ прокомментировали намеченный на 20 сентября гей-парад
Запорожская епархия Украинской православной церкви выступила против запланированного на 20 сентября в Запорожье ЛГБТ-парада, отметив в обращении, что истинная... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:32
2020-08-20T11:45
коронавирус covid-19
религия
ситуация на украине
лгбт-сообщество
в мире
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Запорожская епархия Украинской православной церкви выступила против запланированного на 20 сентября в Запорожье ЛГБТ-парада, отметив в обращении, что истинная цель этого движения – разрушение базовых норм морали.По данным епархии, 20 сентября в Запорожье ожидается проведение "марша равенства", который призван, по мнению его организаторов, "установить гражданское равноправие для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации"."В самой этой формулировке уже заложено лживое определение, так как в нашей стране представители сексуальных меньшинств и так имеют те же права и свободы, что и другие члены общества. На самом деле происходит внедрение в сознание, прежде всего нашей молодежи, новых стандартов мышления и поведения, которые призваны разрушить традиционные семейные ценности", - говорится в обращении митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, поступившем в распоряжение РИА Новости.Данный проект, отметил правящий архиерей, является "одним из составляющих элементов глобальной программы развращения людей и дехристианизации человечества в целом". По словам Луки, эта программа предусматривает борьбу с традиционными семейными ценностями, патриотизмом, а также с религиозным мировоззрением.По мнению иерарха, истинной целью движения ЛГБТ является "слом базовых моральных, установленных Богом, принципов и насаждение новых норм морали"."Конечной целью этой программы является борьба с личностью, уважающей свое человеческое достоинство, уничтожение государства как формы взаимодействующих согласно нормам закона друг с другом людей и превращение его в совокупность легко управляемых отдельных индивидуумов, подчиненных диктатуре нового мирового порядка", - считает представитель УПЦ.
https://ria.ru/20200727/1574999513.html
https://ria.ru/20200807/1575480914.html
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коронавирус covid-19, религия, ситуация на украине, лгбт-сообщество, в мире, новости - религия и мировоззрение

В УПЦ прокомментировали намеченный на 20 сентября гей-парад

11:32 20.08.2020 (обновлено: 11:45 20.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Запорожская епархия Украинской православной церкви выступила против запланированного на 20 сентября в Запорожье ЛГБТ-парада, отметив в обращении, что истинная цель этого движения – разрушение базовых норм морали.
По данным епархии, 20 сентября в Запорожье ожидается проведение "марша равенства", который призван, по мнению его организаторов, "установить гражданское равноправие для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации".
"В самой этой формулировке уже заложено лживое определение, так как в нашей стране представители сексуальных меньшинств и так имеют те же права и свободы, что и другие члены общества. На самом деле происходит внедрение в сознание, прежде всего нашей молодежи, новых стандартов мышления и поведения, которые призваны разрушить традиционные семейные ценности", - говорится в обращении митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Данный проект, отметил правящий архиерей, является "одним из составляющих элементов глобальной программы развращения людей и дехристианизации человечества в целом". По словам Луки, эта программа предусматривает борьбу с традиционными семейными ценностями, патриотизмом, а также с религиозным мировоззрением.
"Понятия о добре и зле, которые являются основой семейного воспитания, заменяются на философию гедонизма и на изменение человеческого поведения в целом", - говорится в обращении.
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По мнению иерарха, истинной целью движения ЛГБТ является "слом базовых моральных, установленных Богом, принципов и насаждение новых норм морали".
"Конечной целью этой программы является борьба с личностью, уважающей свое человеческое достоинство, уничтожение государства как формы взаимодействующих согласно нормам закона друг с другом людей и превращение его в совокупность легко управляемых отдельных индивидуумов, подчиненных диктатуре нового мирового порядка", - считает представитель УПЦ.
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