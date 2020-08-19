https://ria.ru/20200819/1576005496.html

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:33

2020-08-19T19:33

2020-08-19T21:49

хочу стать космонавтом

иван вагнер

илон маск

лев зеленый

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

spacex

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575987657_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a596571cc75e3e40ff56b4e09c727539.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Эксперты сошлись во мнении, что <a href="https://ria.ru/20200819/1575984963.html" target="_blank">загадочные объекты</a>, снятые космонавтом <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a>, могут быть связаны со <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>.Ранее в <a href="https://twitter.com/ivan_mks63" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть — метеоры, спутники или что-то другое.Научный руководитель Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a> в комментарии РИА Новости предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink.Научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также выразил мнение, что это могут быть блики этих аппаратов."Это, скорее всего, "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>. Скорее всего, именно такая версия", — сказал он.Версию об отраженном свете поддержал в разговоре с <a href="https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/19/n_14820835.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Газетой.ру"</a> заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков."Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все — блики от него", — пояснил он.Эксперт призвал уточнить время запуска спутников, чтобы подтвердить, что на кадрах находятся именно они.

https://ria.ru/20200819/1576000941.html

https://ria.ru/20200729/1575077456.html

https://ria.ru/20200709/1574112026.html

Алексей Евменов Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан попав тёплые слои атмосферы преломил... свет Венеры. 102

Влади Мир С. Мы всё поняли, это блики от ИНОПЛАНЕТНОГО искусственного спутника. 70

35

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты Российский космонавт Вагнер с борта МКС сообщил руководству "Роскосмоса" о загадочных объектах в космосе "На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга". 2020-08-19T19:33 true PT0M50S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, илон маск, лев зеленый, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, spacex, в мире