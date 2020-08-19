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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200819/1576005496.html
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:33
2020-08-19T21:49
хочу стать космонавтом
иван вагнер
илон маск
лев зеленый
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
spacex
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Эксперты сошлись во мнении, что <a href="https://ria.ru/20200819/1575984963.html" target="_blank">загадочные объекты</a>, снятые космонавтом <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a>, могут быть связаны со <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>.Ранее в <a href="https://twitter.com/ivan_mks63" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть — метеоры, спутники или что-то другое.Научный руководитель Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a> в комментарии РИА Новости предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink.Научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также выразил мнение, что это могут быть блики этих аппаратов."Это, скорее всего, "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>. Скорее всего, именно такая версия", — сказал он.Версию об отраженном свете поддержал в разговоре с <a href="https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/19/n_14820835.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Газетой.ру"</a> заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков."Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все — блики от него", — пояснил он.Эксперт призвал уточнить время запуска спутников, чтобы подтвердить, что на кадрах находятся именно они.
https://ria.ru/20200819/1576000941.html
https://ria.ru/20200729/1575077456.html
https://ria.ru/20200709/1574112026.html
Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан попав тёплые слои атмосферы преломил... свет Венеры.
102
Мы всё поняли, это блики от ИНОПЛАНЕТНОГО искусственного спутника.
70
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты
Российский космонавт Вагнер с борта МКС сообщил руководству "Роскосмоса" о загадочных объектах в космосе "На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга".
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иван вагнер, илон маск, лев зеленый, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, spacex, в мире

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

19:33 19.08.2020 (обновлено: 21:49 19.08.2020)
212621
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Эксперты сошлись во мнении, что загадочные объекты, снятые космонавтом Иваном Вагнером, могут быть связаны со SpaceX Илона Маска.
Ранее в Twitter россиянин опубликовал кадры с неизвестными объектами, летящими в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть — метеоры, спутники или что-то другое.
Расстояние от Земли до Солнца
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Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в комментарии РИА Новости предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink.
Научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также выразил мнение, что это могут быть блики этих аппаратов.
"Это, скорее всего, "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС. Скорее всего, именно такая версия", — сказал он.
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Версию об отраженном свете поддержал в разговоре с "Газетой.ру" заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
"Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все — блики от него", — пояснил он.
Эксперт призвал уточнить время запуска спутников, чтобы подтвердить, что на кадрах находятся именно они.
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1377444111255
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерИлон МаскЛев ЗеленыйМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукSpaceXВ мире
Популярные комментарии
Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан попав тёплые слои атмосферы преломил... свет Венеры.
19 августа, 19:50
АЕАлексей Евменов
38600004
Мы всё поняли, это блики от ИНОПЛАНЕТНОГО искусственного спутника.
19 августа, 20:47
ВМВлади Мир С.
34312003
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