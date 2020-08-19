https://ria.ru/20200819/1575984963.html

Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:27

2020-08-19T14:27

2020-08-19T18:21

хочу стать космонавтом

иван вагнер

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, работающий на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе.Он пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой. "Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние <...> На девятой-двенадцатой секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", — написал Вагнер.Он задался вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. "Информация доведена до руководства госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>". Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа", — добавил космонавт.Помимо Вагнера, сейчас на борту МКС работают россиянин <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200709/1574112026.html

Max Zimin нужно быть идиотом , чтоб думать , что мы одни в огромном космосе . любую фигню , придумают , лишь бы не инопланетяне . страшно осознать ?что мы не самые главные ? 249

Oleg Saw 18 августа SpaseX запустила 58 спутников вроде, в 17:21 по МСК. Целый отряд. Просто часть видать попала на видео 19 числа. 148

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты Российский космонавт Вагнер с борта МКС сообщил руководству "Роскосмоса" о загадочных объектах в космосе "На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга". 2020-08-19T14:27 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос