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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200819/1575984963.html
Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:27
2020-08-19T18:21
хочу стать космонавтом
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, работающий на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе.Он пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой. "Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние &lt;...&gt; На девятой-двенадцатой секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", — написал Вагнер.Он задался вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. "Информация доведена до руководства госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>". Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа", — добавил космонавт.Помимо Вагнера, сейчас на борту МКС работают россиянин <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200709/1574112026.html
нужно быть идиотом , чтоб думать , что мы одни в огромном космосе . любую фигню , придумают , лишь бы не инопланетяне . страшно осознать ?что мы не самые главные ?
249
18 августа SpaseX запустила 58 спутников вроде, в 17:21 по МСК. Целый отряд. Просто часть видать попала на видео 19 числа.
148
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты
Российский космонавт Вагнер с борта МКС сообщил руководству "Роскосмоса" о загадочных объектах в космосе "На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга".
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

14:27 19.08.2020 (обновлено: 18:21 19.08.2020)
152133
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе.
Он пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой.
"Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние <...> На девятой-двенадцатой секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга", — написал Вагнер.
Он задался вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. "Информация доведена до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа", — добавил космонавт.
Помимо Вагнера, сейчас на борту МКС работают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.
ORC — Odd Radio Circles
9 июля, 13:55РИА Наука
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
55660146131453
Обсудить 83
Хочу стать космонавтомИван ВагнерМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
нужно быть идиотом , чтоб думать , что мы одни в огромном космосе . любую фигню , придумают , лишь бы не инопланетяне . страшно осознать ?что мы не самые главные ?
19 августа, 15:19
Max Zimin
1562741256
18 августа SpaseX запустила 58 спутников вроде, в 17:21 по МСК. Целый отряд. Просто часть видать попала на видео 19 числа.
19 августа, 15:08
Oleg Saw
862440034
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