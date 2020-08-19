https://ria.ru/20200819/1575999873.html
Итальянцы пожаловались на плохое поведение туристов
В Италии ждут, когда туризм восстановится в полном обьеме, но хотят, чтобы гости адекватно вели себя, не разрушая памятники культуры, пишет The New York Times. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:35
2020-08-19T18:35
2020-08-19T18:40
туризм
коронавирус covid-19
туризм
музеи
туристы
новости - туризм
флоренция
италия
венеция
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>В Италии ждут, когда туризм восстановится в полном обьеме, но хотят, чтобы гости адекватно вели себя, не разрушая памятники культуры, <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/19/world/europe/italy-vandalism-tourism.html" target="_blank">пишет </a>The New York Times. Так, недавно два немецких путешественника искупались в Большом канале Венеции, под мостом Риальто, что запрещено. Затем, австриец, позируя фотографу, сломал палец гипсовой статуи сестры Наполеона в музее на севере страны. После этого французскую туристку поймали с поличным, когда она использовала черный фломастер, чтобы увековечить свое пребывание во Флоренции на знаменитом мосту Понте Веккьо.Теперь итальянские власти ищут молодую женщину, которая сделала селфи на недавно открывшихся термальных ваннах в Помпеях, хрупком археологическом памятнике.В случае со статуей, пальцы которой были повреждены в июле, местные власти выследили вандала с помощью журналов посетителей музея.Пандемия коронавируса нанесла значительный удар по экономике и туротрасли страны, но итальянцы говорят, что это не повод позволять гостям портить культурные ценности.В прошлом месяце законодатели нижней палаты парламента представили законопроект, который ужесточит наказания для лиц, признанных виновными в уничтожении художественного наследия Италии. Министр культуры Дарио Франческини пытается внести такой закон с 2016 года, но ему не удалось получить одобрение обеих палат парламента.Он выразил надежду, что ужесточение наказания станет сдерживающим фактором для людей, "которые могут вырезать свои имена в Колизее или забрать мозаику из Помпеи", не осознавая, что они разрушают что-то бесценное.
https://ria.ru/20200625/1573303106.html
https://ria.ru/20200819/1575878799.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, музеи, туристы, новости - туризм, флоренция, италия, венеция
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
В Италии ждут, когда туризм восстановится в полном обьеме, но хотят, чтобы гости адекватно вели себя, не разрушая памятники культуры, пишет
The New York Times.
Так, недавно два немецких путешественника искупались в Большом канале Венеции, под мостом Риальто, что запрещено. Затем, австриец, позируя фотографу, сломал палец гипсовой статуи сестры Наполеона в музее на севере страны. После этого французскую туристку поймали с поличным, когда она использовала черный фломастер, чтобы увековечить свое пребывание во Флоренции на знаменитом мосту Понте Веккьо.
Теперь итальянские власти ищут молодую женщину, которая сделала селфи на недавно открывшихся термальных ваннах в Помпеях, хрупком археологическом памятнике.
В случае со статуей, пальцы которой были повреждены в июле, местные власти выследили вандала с помощью журналов посетителей музея.
Пандемия коронавируса нанесла значительный удар по экономике и туротрасли страны, но итальянцы говорят, что это не повод позволять гостям портить культурные ценности.
В прошлом месяце законодатели нижней палаты парламента представили законопроект, который ужесточит наказания для лиц, признанных виновными в уничтожении художественного наследия Италии. Министр культуры Дарио Франческини пытается внести такой закон с 2016 года, но ему не удалось получить одобрение обеих палат парламента.
Он выразил надежду, что ужесточение наказания станет сдерживающим фактором для людей, "которые могут вырезать свои имена в Колизее или забрать мозаику из Помпеи", не осознавая, что они разрушают что-то бесценное.