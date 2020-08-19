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Дегтярев расскажет Путину об обстановке в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту РФ Владимиру Путину о реальной обстановке... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:21
2020-08-19T16:33
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц."Тезисы есть... (С президентом буду разговаривать) о реальной обстановке и в экономической, и в социально–политической жизни. И проекты буду предлагать. Одна из тем, которая меня взволновала… – восстановление <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амура</a>. То, что он у нас загрязняется, в том числе нашими соседями, требует вмешательства федерального центра и запуска новой программы по его восстановлению вместе с партнерами из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, регионами, которые по течению располагаются – <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурская область</a>, ЕАО", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "<a href="https://khabarovsktv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Хабаровск</a>"."Сейчас мы говорим о докладе президенту. Это уровень главы государства - на этот вопрос обратить внимание, дать соответствующее поручение, распоряжение и сигналы всем, кто на этой реке живет", - добавил Дегтярёв.Он отметил, что готовится к отчету, собирает информацию, и уточнил, что и формат, и дата будут зависеть от графика Путина."Это зависит от графика президента, и формат и время согласовывает, принимает решение исключительно президент, мы подстроимся под любое время и формат", - добавил Дегтярев.
https://ria.ru/20200818/1575917258.html
https://realty.ria.ru/20200817/1575872412.html
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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, общество

Дегтярев расскажет Путину об обстановке в Хабаровском крае

16:21 19.08.2020 (обновлено: 16:33 19.08.2020)
2041
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту РФ Владимиру Путину о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.
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"Тезисы есть... (С президентом буду разговаривать) о реальной обстановке и в экономической, и в социально–политической жизни. И проекты буду предлагать. Одна из тем, которая меня взволновала… – восстановление Амура. То, что он у нас загрязняется, в том числе нашими соседями, требует вмешательства федерального центра и запуска новой программы по его восстановлению вместе с партнерами из Китая, регионами, которые по течению располагаются – Амурская область, ЕАО", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Хабаровск".
"Сейчас мы говорим о докладе президенту. Это уровень главы государства - на этот вопрос обратить внимание, дать соответствующее поручение, распоряжение и сигналы всем, кто на этой реке живет", - добавил Дегтярёв.
Он отметил, что готовится к отчету, собирает информацию, и уточнил, что и формат, и дата будут зависеть от графика Путина.
"Это зависит от графика президента, и формат и время согласовывает, принимает решение исключительно президент, мы подстроимся под любое время и формат", - добавил Дегтярев.
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