https://ria.ru/20200819/1575992940.html

Дегтярев расскажет Путину об обстановке в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту РФ Владимиру Путину о реальной обстановке... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:21

2020-08-19T16:21

2020-08-19T16:33

михаил дегтярев

владимир путин

хабаровский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц."Тезисы есть... (С президентом буду разговаривать) о реальной обстановке и в экономической, и в социально–политической жизни. И проекты буду предлагать. Одна из тем, которая меня взволновала… – восстановление <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амура</a>. То, что он у нас загрязняется, в том числе нашими соседями, требует вмешательства федерального центра и запуска новой программы по его восстановлению вместе с партнерами из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, регионами, которые по течению располагаются – <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурская область</a>, ЕАО", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "<a href="https://khabarovsktv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Хабаровск</a>"."Сейчас мы говорим о докладе президенту. Это уровень главы государства - на этот вопрос обратить внимание, дать соответствующее поручение, распоряжение и сигналы всем, кто на этой реке живет", - добавил Дегтярёв.Он отметил, что готовится к отчету, собирает информацию, и уточнил, что и формат, и дата будут зависеть от графика Путина."Это зависит от графика президента, и формат и время согласовывает, принимает решение исключительно президент, мы подстроимся под любое время и формат", - добавил Дегтярев.

https://ria.ru/20200818/1575917258.html

https://realty.ria.ru/20200817/1575872412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, общество