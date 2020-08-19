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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200819/1575992078.html
Муфтий рассказал о практике женского обрезания на Северном Кавказе
На Северном Кавказе не распространена практика женского обрезания, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:11
2020-08-19T17:27
религия
религия и мировоззрение
северный кавказ
новости - религия и мировоззрение
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика дагестан
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> На Северном Кавказе не распространена практика женского обрезания, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики <a href="http://ria.ru/person_Ismail_Berdiev/" target="_blank" data-auto="true">Исмаил Бердиев</a>.Ранее муфтият Дагестана <a href="https://ria.ru/20200818/1575935879.html" target="_blank">дал оценку женскому обрезанию</a> и выпустил фетву - богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено. Там обратили внимание на видеоролик в интернете "где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение". По словам богословов, "неправильная трактовка вопроса обусловлена неактуальностью данного явления в обществе и, соответственно, неисследованностью темы". В последний раз эта тема в Дагестане широко обсуждалась в 2016 году. Тогда в прокуратуре региона заявили, что не нашли подтверждения информации о женском обрезании в республике.Как объяснила РИА Новости пресс-секретарь духовного управления мусульман Республики Дагестан Наира Махмудова, богословское заключение сделали из-за запросов журналистов, заявлений же от потерпевших или просьб дать разъяснения от жителей в связи с этой темой ранее не было."Возможно, одиночные случаи (женского обрезания – ред.) где-то и могли быть, но заявлений в духовное управление от женщин, потерпевших по этому вопросу не было. Если бы было хоть одно обращение, этот вопрос обсуждался бы раньше. Даже гинекологи говорят, что не сталкивались с этим явлением. Обратились к нам за разъяснением журналисты, поэтому мы решили сейчас дать богословское заключение (фетву)", - уточнила Махмудова.По ее словам, выросшая в городе, она не сталкивалась с проблемой женского обрезания, пока тема не получила резонанс в СМИ.В свою очередь главный редактор журнал "Исламский мир" исламовед Раис Сулейманов рассказал РИА Новости, что тему женского обрезания в Дагестане "подняли две активистки пару лет назад"."Тогда были статьи в СМИ, что в некоторых аулах Дагестана практикуется женское обрезание. Широкого общественного обсуждения в республике по теме не было, муфтият тогда промолчал. Было впечатление, что тема замалчивается как неудобная. Не ясно, насколько проблема актуальна для Дагестана", - рассказал Сулейманов.Нынешнее заключение ДУМ Дагестана, по его мнению, адресовано скорее всему российскому обществу, что "мы этот обряд в Дагестане осуждаем". "Единственный вопрос – осудили обряд, который практикуется в Дагестане, или обряд, который в основном практикуется в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>?" - подытожил эксперт. В других регионах РФ о случаях женского обрезания, или дискуссиях на эту тему он не слышал.Так называемое "женское обрезание" - частичное или полное удаление внешних женских гениталий — практикуется по религиозным или ритуальным мотивам в десятках стран мира, в первую очередь, в Африке, <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> и на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>. По данным ЮНИСЕФ, операцию перенесли как минимум 200 миллионов женщин, однако поскольку официальная статистика не ведется, эта цифра может быть сильно занижена. При этом "женское обрезание" подвергается резкой критике со стороны врачей, ученых и международных организаций как калечащая операция, имеющая зачастую тяжелейшие последствия для здоровья женщин.В богословском заключении муфтията Дагестана уточняется, что ислам запрещает клиторидэктомию (операция по удалению клитора), удаление больших или малых половых губ и тем более инфибуляцию (операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта). В то же время богословы допустили "удаление небольшой частички клиторального капюшона в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора", которое должно проводиться профессионалами не в кустарных условиях.
https://ria.ru/20200818/1575935879.html
https://ria.ru/20161214/1483622113.html
https://ria.ru/20190312/1551702206.html
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северный кавказ
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РИА Новости
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религия, северный кавказ, новости - религия и мировоззрение, карачаево-черкесская республика (кчр), республика дагестан

Муфтий рассказал о практике женского обрезания на Северном Кавказе

16:11 19.08.2020 (обновлено: 17:27 19.08.2020)
10063
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМусульманская женщина
Мусульманская женщина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости, Артем Буденный. На Северном Кавказе не распространена практика женского обрезания, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
Ранее муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию и выпустил фетву - богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено. Там обратили внимание на видеоролик в интернете "где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение". По словам богословов, "неправильная трактовка вопроса обусловлена неактуальностью данного явления в обществе и, соответственно, неисследованностью темы". В последний раз эта тема в Дагестане широко обсуждалась в 2016 году. Тогда в прокуратуре региона заявили, что не нашли подтверждения информации о женском обрезании в республике.
"Вообще практика женского обрезания на Северном Кавказе не распространена. Это было когда-то исторически в Дагестане. Есть ли случаи сейчас - лучше спросить в Дагестане. В других республиках Северного Кавказа – точно нет", - сказал Бердиев.
Как объяснила РИА Новости пресс-секретарь духовного управления мусульман Республики Дагестан Наира Махмудова, богословское заключение сделали из-за запросов журналистов, заявлений же от потерпевших или просьб дать разъяснения от жителей в связи с этой темой ранее не было.
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"Возможно, одиночные случаи (женского обрезания – ред.) где-то и могли быть, но заявлений в духовное управление от женщин, потерпевших по этому вопросу не было. Если бы было хоть одно обращение, этот вопрос обсуждался бы раньше. Даже гинекологи говорят, что не сталкивались с этим явлением. Обратились к нам за разъяснением журналисты, поэтому мы решили сейчас дать богословское заключение (фетву)", - уточнила Махмудова.
По ее словам, выросшая в городе, она не сталкивалась с проблемой женского обрезания, пока тема не получила резонанс в СМИ.
В свою очередь главный редактор журнал "Исламский мир" исламовед Раис Сулейманов рассказал РИА Новости, что тему женского обрезания в Дагестане "подняли две активистки пару лет назад".
"Тогда были статьи в СМИ, что в некоторых аулах Дагестана практикуется женское обрезание. Широкого общественного обсуждения в республике по теме не было, муфтият тогда промолчал. Было впечатление, что тема замалчивается как неудобная. Не ясно, насколько проблема актуальна для Дагестана", - рассказал Сулейманов.
Нынешнее заключение ДУМ Дагестана, по его мнению, адресовано скорее всему российскому обществу, что "мы этот обряд в Дагестане осуждаем". "Единственный вопрос – осудили обряд, который практикуется в Дагестане, или обряд, который в основном практикуется в Африке?" - подытожил эксперт. В других регионах РФ о случаях женского обрезания, или дискуссиях на эту тему он не слышал.
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Так называемое "женское обрезание" - частичное или полное удаление внешних женских гениталий — практикуется по религиозным или ритуальным мотивам в десятках стран мира, в первую очередь, в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. По данным ЮНИСЕФ, операцию перенесли как минимум 200 миллионов женщин, однако поскольку официальная статистика не ведется, эта цифра может быть сильно занижена. При этом "женское обрезание" подвергается резкой критике со стороны врачей, ученых и международных организаций как калечащая операция, имеющая зачастую тяжелейшие последствия для здоровья женщин.
В богословском заключении муфтията Дагестана уточняется, что ислам запрещает клиторидэктомию (операция по удалению клитора), удаление больших или малых половых губ и тем более инфибуляцию (операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта). В то же время богословы допустили "удаление небольшой частички клиторального капюшона в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора", которое должно проводиться профессионалами не в кустарных условиях.
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Религия и мировоззрениеРелигияСеверный КавказНовости - Религия и мировоззрениеКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика Дагестан
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