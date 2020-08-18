Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

ПЯТИГОРСК, 18 авг — РИА Новости. Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
В последний раз эта тема в Дагестане широко обсуждалась в 2016 году. Тогда в прокуратуре региона заявили, что не нашли подтверждения информации о женском обрезании в республике.
"В последние дни широкий резонанс получила тема женского обрезания. В интернете распространился видеоролик, где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение <...> Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию (операция по удалению клитора. — Прим. ред.), ни удаление больших или малых половых губ, ни тем более инфибуляцию (операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта. — Прим. ред.)", — сообщается на сайте муфтията Дагестана.
Отмечается, что относить вышеперечисленные процедуры к исламу неприемлемо. "Напротив, все вышеперечисленное категорически запрещено в исламе, поскольку пророк сказал: "Не [причиняй] вреда себе и другим". Ученые-богословы подразумевают под женским обрезанием совсем иное. Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной", — отмечает муфтият, добавляя, что часть ученых-богословов считают эту процедуру необязательной.
Так называемое "женское обрезание" — частичное или полное удаление внешних женских гениталий — практикуется по религиозным или ритуальным мотивам в десятках стран мира, в первую очередь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. По данным ЮНИСЕФ, операцию перенесли как минимум 200 миллионов женщин, однако поскольку официальная статистика не ведется, эта цифра может быть сильно занижена. При этом "женское обрезание" подвергается резкой критике со стороны врачей, ученых и международных организаций как калечащая операция, имеющая зачастую тяжелейшие последствия для здоровья женщин.