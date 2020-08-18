Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

ПЯТИГОРСК, 18 авг — РИА Новости. Муфтият Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.

В последний раз эта тема в Дагестане широко обсуждалась в 2016 году. Тогда в прокуратуре региона заявили, что не нашли подтверждения информации о женском обрезании в республике.

"В последние дни широкий резонанс получила тема женского обрезания. В интернете распространился видеоролик, где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение <...> Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию (операция по удалению клитора. — Прим. ред.), ни удаление больших или малых половых губ, ни тем более инфибуляцию (операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта. — Прим. ред.)", — сообщается на сайте муфтията Дагестана.

Отмечается, что относить вышеперечисленные процедуры к исламу неприемлемо. "Напротив, все вышеперечисленное категорически запрещено в исламе, поскольку пророк сказал: "Не [причиняй] вреда себе и другим". Ученые-богословы подразумевают под женским обрезанием совсем иное. Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной", — отмечает муфтият, добавляя, что часть ученых-богословов считают эту процедуру необязательной.