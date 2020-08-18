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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200818/1575935879.html
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
республика дагестан
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https://ria.ru/20190312/1551702206.html
https://ria.ru/20161214/1483622113.html
Это уголовное преступление , не о чем тут говорить.
129
У некоторых людей будто весь мир вокруг гениталий вертится. Что в Европе, что в Азии. И те, и другие для этих целей притягивают свою идеологию, только совсем не "за уши". И обязательно им для этого дети нужны! Одни пропагандируют "воспитание", другие просто женятся на детях. Как-то это всё... мерзко чтоли.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155639/36/1556393692_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_402e5c23fa140a0a10ed52e067a34c78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
новости - религия и мировоззрение, республика дагестан

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

14:04 18.08.2020 (обновлено: 17:23 18.08.2020)
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© Depositphotos / nilayaЖенщина в парандже
Женщина в парандже
© Depositphotos / nilaya
Женщина в парандже. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 авг — РИА Новости. Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
В последний раз эта тема в Дагестане широко обсуждалась в 2016 году. Тогда в прокуратуре региона заявили, что не нашли подтверждения информации о женском обрезании в республике.
Против женского обрезания
12 марта 2019, 08:00РИА Наука
Запад решил защитить женщин от обрезания. Чем опасен пережиток прошлого?
"В последние дни широкий резонанс получила тема женского обрезания. В интернете распространился видеоролик, где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение <...> Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию (операция по удалению клитора. — Прим. ред.), ни удаление больших или малых половых губ, ни тем более инфибуляцию (операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта. — Прим. ред.)", — сообщается на сайте муфтията Дагестана.
Отмечается, что относить вышеперечисленные процедуры к исламу неприемлемо. "Напротив, все вышеперечисленное категорически запрещено в исламе, поскольку пророк сказал: "Не [причиняй] вреда себе и другим". Ученые-богословы подразумевают под женским обрезанием совсем иное. Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной", — отмечает муфтият, добавляя, что часть ученых-богословов считают эту процедуру необязательной.
Диана Гурцкая. Архивное фото
14 декабря 2016, 19:07
Гурцкая объяснила интерес прокуратуры к теме женского обрезания в ДагестанеОбщественница подчеркнула, что необходимо выяснить, является ли эта информация правдой или нет.
Так называемое "женское обрезание" — частичное или полное удаление внешних женских гениталий — практикуется по религиозным или ритуальным мотивам в десятках стран мира, в первую очередь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. По данным ЮНИСЕФ, операцию перенесли как минимум 200 миллионов женщин, однако поскольку официальная статистика не ведется, эта цифра может быть сильно занижена. При этом "женское обрезание" подвергается резкой критике со стороны врачей, ученых и международных организаций как калечащая операция, имеющая зачастую тяжелейшие последствия для здоровья женщин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРеспублика Дагестан
Популярные комментарии
Это уголовное преступление , не о чем тут говорить.
18 августа, 17:11
ТХТолькоЗа Хорошее
12201105
У некоторых людей будто весь мир вокруг гениталий вертится. Что в Европе, что в Азии. И те, и другие для этих целей притягивают свою идеологию, только совсем не "за уши". И обязательно им для этого дети нужны! Одни пропагандируют "воспитание", другие просто женятся на детях. Как-то это всё... мерзко чтоли.
18 августа, 16:54
ЕНЕша Нанасов
10501204
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