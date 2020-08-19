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Эксперт объяснил, почему Китаю не нужно вступаться за TikTok
У Китая нет особых мотивов вступаться за сервис TikTok, который он считает вредным, и поэтому вряд ли стоит ожидать ответных ограничительных мер в отношении США РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:49
2020-08-19T13:49
tiktok
дональд трамп
пекин
китай
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> нет особых мотивов вступаться за сервис <a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank">TikTok</a>, который он считает вредным, и поэтому вряд ли стоит ожидать ответных ограничительных мер в отношении <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> именно из-за этого приложения, считает представитель "Сколково" в Китае Евгений Косолапов.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a>", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация Трампа обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают."Стоит помнить, что у TikTok с китайским правительством тоже не самые лучшие отношения, так как правительство подозревает его в том, что это вредное приложение, как с точки зрения проведения времени, так и морали. Поэтому вступаться за сам ТikTok резона нет", - заявил РИА Новости Косолапов.При этом, по его мнению, нужно учитывать, что США оказывают давление не только на TikTok, но и на <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a>, и возможные ответные меры со стороны Китая могут быть из-за Huawei."И если мы увидим ответные меры китайского правительства, то некоторые наблюдатели могут связать, что это с TikTok, как с ярким кейсом, но я бы думал, что это, скорее, из-за Huawei", - считает Косолапов.Эксперт отмечает, что по истечении 45-дневного срока TikTok и WeChat должны быть удалены из магазинов приложений, так как правительство США официально запрещает <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> сотрудничать с TikTok и WeChat."Но приложения, которые уже установлены на телефонах 100 миллионов американцев, продолжат работать некоторое время", - пояснил эксперт.По мнению Косолапова, проводить аналогию запрета WeChat и TikTok в США с блокировкой Facebook, Instagram и других социальных сетей в Китае не совсем корректно."Китай блокирует эти сервисы совсем по-другому. Он не делает официального объявления о том, что такой-то сервис заблокирован, не выпускает официального указа о запрете сотрудничества с таким сервисом. Пользователю просто выдается ошибка 404 - "страница недоступна". Это интересно в том смысле, что пользователь думает, что что-то сломалось, и забывает про вопрос. Не создается ажиотажа вокруг запретного плода", - считает эксперт.Говоря о том, будет ли TikTok продан <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, Косолапов отметил, что этого можно ожидать, но владелец сервиса ByteDance, скорее всего, ведет переговоры со многими потенциальными покупателями."Уже появились слухи и про сделку с <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, и потенциально <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a>. Наверняка ByteDance сейчас ведет переговоры с десятком потенциальных покупателей одновременно, чтобы получить лучшую цену. Какая цена будет окончательная - покажут переговоры. Со стороны это оценить невозможно", - отметил эксперт.По его мнению, необходимо обратить внимание и на то, что "TikTok сам по себе не ценен", ценна команда, которая его разрабатывает, она в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> и не продается". "Вопрос очень сложный", - заключил Косолапов.
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пекин
китай
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tiktok, дональд трамп, пекин, китай, сша, в мире

Эксперт объяснил, почему Китаю не нужно вступаться за TikTok

13:49 19.08.2020
678
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. У Китая нет особых мотивов вступаться за сервис TikTok, который он считает вредным, и поэтому вряд ли стоит ожидать ответных ограничительных мер в отношении США именно из-за этого приложения, считает представитель "Сколково" в Китае Евгений Косолапов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация Трампа обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.
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"Стоит помнить, что у TikTok с китайским правительством тоже не самые лучшие отношения, так как правительство подозревает его в том, что это вредное приложение, как с точки зрения проведения времени, так и морали. Поэтому вступаться за сам ТikTok резона нет", - заявил РИА Новости Косолапов.
При этом, по его мнению, нужно учитывать, что США оказывают давление не только на TikTok, но и на Huawei, и возможные ответные меры со стороны Китая могут быть из-за Huawei.
"И если мы увидим ответные меры китайского правительства, то некоторые наблюдатели могут связать, что это с TikTok, как с ярким кейсом, но я бы думал, что это, скорее, из-за Huawei", - считает Косолапов.
Эксперт отмечает, что по истечении 45-дневного срока TikTok и WeChat должны быть удалены из магазинов приложений, так как правительство США официально запрещает Apple и Google сотрудничать с TikTok и WeChat.
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"Но приложения, которые уже установлены на телефонах 100 миллионов американцев, продолжат работать некоторое время", - пояснил эксперт.
По мнению Косолапова, проводить аналогию запрета WeChat и TikTok в США с блокировкой Facebook, Instagram и других социальных сетей в Китае не совсем корректно.
"Китай блокирует эти сервисы совсем по-другому. Он не делает официального объявления о том, что такой-то сервис заблокирован, не выпускает официального указа о запрете сотрудничества с таким сервисом. Пользователю просто выдается ошибка 404 - "страница недоступна". Это интересно в том смысле, что пользователь думает, что что-то сломалось, и забывает про вопрос. Не создается ажиотажа вокруг запретного плода", - считает эксперт.
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Говоря о том, будет ли TikTok продан Microsoft, Косолапов отметил, что этого можно ожидать, но владелец сервиса ByteDance, скорее всего, ведет переговоры со многими потенциальными покупателями.
"Уже появились слухи и про сделку с Twitter, и потенциально Oracle. Наверняка ByteDance сейчас ведет переговоры с десятком потенциальных покупателей одновременно, чтобы получить лучшую цену. Какая цена будет окончательная - покажут переговоры. Со стороны это оценить невозможно", - отметил эксперт.
По его мнению, необходимо обратить внимание и на то, что "TikTok сам по себе не ценен", ценна команда, которая его разрабатывает, она в Пекине и не продается". "Вопрос очень сложный", - заключил Косолапов.
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TikTokДональд ТрампПекинКитайСШАВ мире
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