https://ria.ru/20200819/1575982318.html

Эксперт объяснил, почему Китаю не нужно вступаться за TikTok

У Китая нет особых мотивов вступаться за сервис TikTok, который он считает вредным, и поэтому вряд ли стоит ожидать ответных ограничительных мер в отношении США РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:49

2020-08-19T13:49

2020-08-19T13:49

tiktok

дональд трамп

пекин

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:204:2730:1740_1400x0_80_0_0_8427148c8b8e583d9d2b35d5276be510.jpg

<strong>ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> нет особых мотивов вступаться за сервис <a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank">TikTok</a>, который он считает вредным, и поэтому вряд ли стоит ожидать ответных ограничительных мер в отношении <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> именно из-за этого приложения, считает представитель "Сколково" в Китае Евгений Косолапов.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a>", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация Трампа обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают."Стоит помнить, что у TikTok с китайским правительством тоже не самые лучшие отношения, так как правительство подозревает его в том, что это вредное приложение, как с точки зрения проведения времени, так и морали. Поэтому вступаться за сам ТikTok резона нет", - заявил РИА Новости Косолапов.При этом, по его мнению, нужно учитывать, что США оказывают давление не только на TikTok, но и на <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a>, и возможные ответные меры со стороны Китая могут быть из-за Huawei."И если мы увидим ответные меры китайского правительства, то некоторые наблюдатели могут связать, что это с TikTok, как с ярким кейсом, но я бы думал, что это, скорее, из-за Huawei", - считает Косолапов.Эксперт отмечает, что по истечении 45-дневного срока TikTok и WeChat должны быть удалены из магазинов приложений, так как правительство США официально запрещает <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> сотрудничать с TikTok и WeChat."Но приложения, которые уже установлены на телефонах 100 миллионов американцев, продолжат работать некоторое время", - пояснил эксперт.По мнению Косолапова, проводить аналогию запрета WeChat и TikTok в США с блокировкой Facebook, Instagram и других социальных сетей в Китае не совсем корректно."Китай блокирует эти сервисы совсем по-другому. Он не делает официального объявления о том, что такой-то сервис заблокирован, не выпускает официального указа о запрете сотрудничества с таким сервисом. Пользователю просто выдается ошибка 404 - "страница недоступна". Это интересно в том смысле, что пользователь думает, что что-то сломалось, и забывает про вопрос. Не создается ажиотажа вокруг запретного плода", - считает эксперт.Говоря о том, будет ли TikTok продан <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, Косолапов отметил, что этого можно ожидать, но владелец сервиса ByteDance, скорее всего, ведет переговоры со многими потенциальными покупателями."Уже появились слухи и про сделку с <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, и потенциально <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a>. Наверняка ByteDance сейчас ведет переговоры с десятком потенциальных покупателей одновременно, чтобы получить лучшую цену. Какая цена будет окончательная - покажут переговоры. Со стороны это оценить невозможно", - отметил эксперт.По его мнению, необходимо обратить внимание и на то, что "TikTok сам по себе не ценен", ценна команда, которая его разрабатывает, она в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> и не продается". "Вопрос очень сложный", - заключил Косолапов.

https://ria.ru/20200802/1575259182.html

https://ria.ru/20200731/1575183449.html

https://ria.ru/20200818/1575931584.html

https://ria.ru/20200818/1575924946.html

2

пекин

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, дональд трамп, пекин, китай, сша, в мире