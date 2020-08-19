Жириновский не смог встретиться с Фургалом в "Лефортово"
12:58 19.08.2020 (обновлено: 14:03 19.08.2020)
41202
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".
Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Фургала.
17 августа, 12:48Поиздержался на 3 миллиона. Суд арестовал имущество Фургала
"Нас не пустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая", - сказал Жириновский.
По его словам, отсутствие Фургала в камере объяснили "следственными действиями".
Он отметил, что ЛДПР вновь выступит с призывом отстранить руководителя СИЗО от занимаемой должности.
Ранее в ЛДПР подчеркивали, что начальник СИЗО заявлял в аппарат фракции, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции отмечали, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".
12 августа, 17:27"Сделаем все возможное". Жириновский дал обещание сыну Фургала
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.