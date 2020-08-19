https://ria.ru/20200819/1575978852.html

Жириновский не смог встретиться с Фургалом в "Лефортово"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово". РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:58

2020-08-19T12:58

2020-08-19T14:03

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

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хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сообщил журналистам, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Фургалом</a> в СИЗО "Лефортово".Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Фургала.По его словам, отсутствие Фургала в камере объяснили "следственными действиями".Он отметил, что ЛДПР вновь выступит с призывом отстранить руководителя СИЗО от занимаемой должности.Ранее в ЛДПР подчеркивали, что начальник СИЗО заявлял в аппарат фракции, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции отмечали, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575885583.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575703052.html

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хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия