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Жириновский не смог встретиться с Фургалом в "Лефортово"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово". РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:58
2020-08-19T14:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сообщил журналистам, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Фургалом</a> в СИЗО "Лефортово".Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Фургала.По его словам, отсутствие Фургала в камере объяснили "следственными действиями".Он отметил, что ЛДПР вновь выступит с призывом отстранить руководителя СИЗО от занимаемой должности.Ранее в ЛДПР подчеркивали, что начальник СИЗО заявлял в аппарат фракции, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции отмечали, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575885583.html
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

Жириновский не смог встретиться с Фургалом в "Лефортово"

12:58 19.08.2020 (обновлено: 14:03 19.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что не смог встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".
Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Фургала.
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"Нас не пустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая", - сказал Жириновский.
По его словам, отсутствие Фургала в камере объяснили "следственными действиями".
Он отметил, что ЛДПР вновь выступит с призывом отстранить руководителя СИЗО от занимаемой должности.
Ранее в ЛДПР подчеркивали, что начальник СИЗО заявлял в аппарат фракции, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции отмечали, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинВладимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
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