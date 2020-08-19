https://ria.ru/20200819/1575970491.html

ЛДПР выступит за увольнение главы "Лефортово" при отказе посетить Фургала

Фракция ЛДПР в случае отказа ее лидеру Владимиру Жириновскому и депутатам в посещении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово" будет... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:52

2020-08-19T10:52

2020-08-19T10:52

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

лефортово

совет федерации рф

лдпр

владимир жириновский

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Фракция ЛДПР в случае отказа ее лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Жириновскому</a> и депутатам в посещении экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в СИЗО "Лефортово" будет добиваться увольнения руководителя изолятора, говорится в сообщении фракции в <a href="http://tlinks.run/ldpr_party" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Сергея Фургала.В <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> подчеркнули, что после совещания начальник СИЗО "Лефортово" заявил в аппарат фракции ЛДПР, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции подчеркнули, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".Кроме того, добавили во фракции, несмотря на норму закона и разъяснение председателя Следственного комитета, который также подтвердил право депутатов посещать СИЗО, следователь по делу Фургала и начальник СИЗО создают конфликт на ровном месте.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575885583.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575703052.html

Влад Тёплыйстан Закон есть закон! И ему обязаны подчиняться Все! (в правовом государстве) 11

Natalia Bikowa Господи, да какая же такая срочная необходимость брать штурмом это сизо! Что же эта лдпр так измучилась. 10

11

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, совет федерации рф, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия