Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1575970491.html
ЛДПР выступит за увольнение главы "Лефортово" при отказе посетить Фургала
Фракция ЛДПР в случае отказа ее лидеру Владимиру Жириновскому и депутатам в посещении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово" будет... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:52
2020-08-19T10:52
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
совет федерации рф
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_0:176:3037:1884_1400x0_80_0_0_0540e2b94b26dbad4b80a0729dd2ff10.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Фракция ЛДПР в случае отказа ее лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Жириновскому</a> и депутатам в посещении экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в СИЗО "Лефортово" будет добиваться увольнения руководителя изолятора, говорится в сообщении фракции в <a href="http://tlinks.run/ldpr_party" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Сергея Фургала.В <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> подчеркнули, что после совещания начальник СИЗО "Лефортово" заявил в аппарат фракции ЛДПР, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции подчеркнули, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".Кроме того, добавили во фракции, несмотря на норму закона и разъяснение председателя Следственного комитета, который также подтвердил право депутатов посещать СИЗО, следователь по делу Фургала и начальник СИЗО создают конфликт на ровном месте.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575885583.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575703052.html
Закон есть закон! И ему обязаны подчиняться Все! (в правовом государстве)
11
Господи, да какая же такая срочная необходимость брать штурмом это сизо! Что же эта лдпр так измучилась.
10
11
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_306:0:3037:2048_1400x0_80_0_0_55304d21f6ebc41cb579a1ffff0f5e54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, совет федерации рф, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

ЛДПР выступит за увольнение главы "Лефортово" при отказе посетить Фургала

10:52 19.08.2020
9826
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фракция ЛДПР в случае отказа ее лидеру Владимиру Жириновскому и депутатам в посещении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово" будет добиваться увольнения руководителя изолятора, говорится в сообщении фракции в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Сергея Фургала.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
17 августа, 12:48
Поиздержался на 3 миллиона. Суд арестовал имущество Фургала
"Мы рассчитываем, что нам не будут чинить никаких противоправных препятствий. При этом есть основания полагать, что нас могут либо вообще не допустить в камеру Фургала, либо показать пустую камеру, а Фургала якобы увезли на допрос или куда-то ещё", - отмечает фракция.
В ЛДПР подчеркнули, что после совещания начальник СИЗО "Лефортово" заявил в аппарат фракции ЛДПР, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции подчеркнули, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
12 августа, 17:27
"Сделаем все возможное". Жириновский дал обещание сыну Фургала
Кроме того, добавили во фракции, несмотря на норму закона и разъяснение председателя Следственного комитета, который также подтвердил право депутатов посещать СИЗО, следователь по делу Фургала и начальник СИЗО создают конфликт на ровном месте.
"Хотим напомнить, что начальник СИЗО подчиняется не следователю, а закону, в котором четко написано, что депутаты беспрепятственно посещают СИЗО. Если нам в этом праве будет отказано, мы будем квалифицировать это как грубейшее нарушение закона и потребуем уволить с работы начальника "Лефортово", - подчёркивается в сообщении.
41722855
Обсудить 11
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСовет Федерации РФЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Закон есть закон! И ему обязаны подчиняться Все! (в правовом государстве)
19 августа, 11:15
Влад Тёплыйстан
801002
Господи, да какая же такая срочная необходимость брать штурмом это сизо! Что же эта лдпр так измучилась.
19 августа, 11:00
Natalia Bikowa
502003
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский не смог встретиться с Фургалом в "Лефортово"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края
Женщина в парандже
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19
В Израиле научились тестировать на коронавирус менее чем за минуту
Белорусские пограничники
В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Суд отказался арестовывать имущество Глюкозы и ее мужа
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
ФСИН объяснила, почему Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу
Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала
Общегражданский марш За свободу в Минске
Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Назван годовой заработок главы СК России
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Журналисты за работой
Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния