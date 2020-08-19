ЛДПР выступит за увольнение главы "Лефортово" при отказе посетить Фургала
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фракция ЛДПР в случае отказа ее лидеру Владимиру Жириновскому и депутатам в посещении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово" будет добиваться увольнения руководителя изолятора, говорится в сообщении фракции в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов ЛДПР в среду планирует посетить в СИЗО Сергея Фургала.
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"Мы рассчитываем, что нам не будут чинить никаких противоправных препятствий. При этом есть основания полагать, что нас могут либо вообще не допустить в камеру Фургала, либо показать пустую камеру, а Фургала якобы увезли на допрос или куда-то ещё", - отмечает фракция.
В ЛДПР подчеркнули, что после совещания начальник СИЗО "Лефортово" заявил в аппарат фракции ЛДПР, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. Во фракции подчеркнули, что это вступает в прямое противоречие со 103 федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которому депутаты и члены Совета Федерации имеют право "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы".
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Кроме того, добавили во фракции, несмотря на норму закона и разъяснение председателя Следственного комитета, который также подтвердил право депутатов посещать СИЗО, следователь по делу Фургала и начальник СИЗО создают конфликт на ровном месте.
"Хотим напомнить, что начальник СИЗО подчиняется не следователю, а закону, в котором четко написано, что депутаты беспрепятственно посещают СИЗО. Если нам в этом праве будет отказано, мы будем квалифицировать это как грубейшее нарушение закона и потребуем уволить с работы начальника "Лефортово", - подчёркивается в сообщении.