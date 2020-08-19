https://ria.ru/20200819/1575964678.html

Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств

19 августа 2020 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший страну с 2013 года, объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:26

2020-08-19T08:26

2020-08-19T08:26

мятеж военных в мали

франсуа бозизе

первез мушарраф

эво моралес

пакистан

боливия

мали

справки

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19 августа 2020 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший страну с 2013 года, <a href="https://ria.ru/20130815/956541466.html" target="_blank">объявил о своей отставке</a> и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы страны Бамако <a href="https://ria.ru/20200819/1575962883.html" target="_blank">начался мятеж</a> и мятежники арестовали его и премьер-министра страны. 10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года, <a href="https://ria.ru/20141019/1028989515.html" target="_blank">объявил об отставке</a> на фоне протестов, поводом для которых стали результаты <a href="https://ria.ru/20191110/1560784783.html" target="_blank">подсчета голосов на выборах</a> президента, и призыва вооруженных сил страны покинуть свой пост для обеспечения стабильности. 22 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе, <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/37674" target="_blank" rel="nofollow noopener">занимавший этот пост</a> с 31 декабря 1987 года, заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Ситуация в стране обострилась после того, как 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. Однако Мугабе не сделал этого. 21 ноября парламент Зимбабве <a href="https://ria.ru/20171122/1509328910.html" target="_blank">принял решение об импичменте</a> Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. 10 января 2014 года самопровозглашенный президент Центральноафриканской Республики Мишель Джотодия <a href="https://ria.ru/20140110/988595190.html" target="_blank">объявил об отставке</a>. Джотодия, представитель мусульманского меньшинства в ЦАР, провозгласил себя президентом в марте 2013 года, несмотря на то, что ранее между властями ЦАР и представителями политической оппозиции было подписано соглашение о перемирии. Тогда боевики группировки "Селека", состоящей преимущественно из мусульман, захватили столицу ЦАР Банги. Свергнутый глава ЦАР Франсуа Бозизе был вынужден бежать из страны. В начале декабря 2013 года в столице ЦАР произошли столкновения между боевиками "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. 18 августа 2008 года президент Пакистана Первез Мушарраф под угрозой импичмента <a href="https://ria.ru/20080818/150449412.html" target="_blank">был вынужден уйти в отставку</a>. Победившие на выборах в 2008 году Партия пакистанского народа (ППН) и Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) (ПМЛ-Н) в августе договорились о запуске процедуры импичмента президента, возглавившего страну в 1999 году в результате военного переворота. Мушарраф обвинялся в свержении демократически избранной власти, незаконном снятии судей Верховного суда, введении чрезвычайного положения в ноябре 2007 года и других преступлениях. Отставке Мушаррафа предшествовали неформальные переговоры о его судьбе в случае добровольного сложения полномочий президента. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

пакистан

боливия

мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, франсуа бозизе, первез мушарраф, эво моралес, пакистан, боливия, мали, справки