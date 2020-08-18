https://ria.ru/20200818/1575949143.html
На Ставрополье 98% субъектов МСП получили господдержку на оплату труда
На Ставрополье 98% малых и средних предпринимателей, наиболее пострадавших из-за пандемии, воспользовались безвозмездной финансовой господдержкой для сохранения РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:16
2020-08-18T17:16
ставропольский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости
. На Ставрополье
98% малых и средних предпринимателей, наиболее пострадавших из-за пандемии, воспользовались безвозмездной финансовой господдержкой для сохранения занятости и оплаты труда работников, сообщает Минэкономразвития края.
С начала режима повышенной готовности министерство разработало комплекс мер по предоставлению господдержки субъектам МСП в 12 сферах деятельности, наиболее затронутых пандемией. Всего в Ставропольском крае признаны пострадавшими из-за последствий ограничительных мер около 38 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций МСП.
Для оказания такой поддержки в регионе утверждён План первоочередных мероприятий.
Меры поддержки включают предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, освобождение от уплаты налогов во II квартале 2020 года, снижение ряда налоговых ставок, предоставление беспроцентных кредитов и льготных займов и ряд других. Наиболее востребованной оказалась прямая безвозмездная финансовая поддержка для сохранения занятости и оплаты труда.
Кроме того, прямая финансовая поддержка предоставлялась субъектам предпринимательства и социально ориентированным НКО на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Такие субсидии в крае получили почти 5,2 тысячи предпринимателей и организаций, отметили в министерстве.