На Ставрополье 98% субъектов МСП получили господдержку на оплату труда

СТАВРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. На . На Ставрополье 98% малых и средних предпринимателей, наиболее пострадавших из-за пандемии, воспользовались безвозмездной финансовой господдержкой для сохранения занятости и оплаты труда работников, сообщает Минэкономразвития края.

С начала режима повышенной готовности министерство разработало комплекс мер по предоставлению господдержки субъектам МСП в 12 сферах деятельности, наиболее затронутых пандемией. Всего в Ставропольском крае признаны пострадавшими из-за последствий ограничительных мер около 38 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций МСП.

Для оказания такой поддержки в регионе утверждён План первоочередных мероприятий.

Меры поддержки включают предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, освобождение от уплаты налогов во II квартале 2020 года, снижение ряда налоговых ставок, предоставление беспроцентных кредитов и льготных займов и ряд других. Наиболее востребованной оказалась прямая безвозмездная финансовая поддержка для сохранения занятости и оплаты труда.