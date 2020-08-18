В Ленобласти построят новый мостовой переход через реку Свирь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В . В Ленинградской области к концу 2023 года с опережением графика построят мостовой переход через Свирь в Подпорожье; об этом во время рабочей поездки в Подпорожский район сообщил губернатор региона Александр Дрозденко

По его словам, новый мост — стратегический проект для всей восточной части Ленинградской области.

"Мы сейчас реализуем план соединения двух частей города Подпорожье, забытый в советское время", — заметил Дрозденко.

Глава региона отметил последовательную работу области по привлечению на строительство моста федерального софинансирования от министерства транспорта России.

"Стоимость стройки составляет почти четыре миллиарда рублей из которых свыше полмиллиарда — средства федерального бюджета. Это — залог того, что объект будет построен раньше срока, сейчас мы ориентируемся на конец 2023 года", — уточнил он.

Сейчас на объекте полностью готовы строительные площадки с обоих берегов Свири, проведена вырубка леса в створе стройки, идёт устройство буронабивных свай. Готовится к запуску рабочий паром, который будет доставлять технику и рабочие бригады с одного берега на другой.

Заказчиком строительства моста выступает ГКУ "Ленавтодор". Срок возведения объекта составляет шесть лет, однако высокие темпы работ и круглосуточный труд строителей говорят о готовности сдать новый мост раньше контрактных сроков.