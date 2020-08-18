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В Ленобласти построят новый мостовой переход через реку Свирь
В Ленинградской области к концу 2023 года с опережением графика построят мостовой переход через Свирь в Подпорожье; об этом во время рабочей поездки в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:10
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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353
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленобласти построят новый мостовой переход через реку Свирь

17:10 18.08.2020
34
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Ленинградской области к концу 2023 года с опережением графика построят мостовой переход через Свирь в Подпорожье; об этом во время рабочей поездки в Подпорожский район сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, новый мост — стратегический проект для всей восточной части Ленинградской области.
"Мы сейчас реализуем план соединения двух частей города Подпорожье, забытый в советское время", — заметил Дрозденко.
Глава региона отметил последовательную работу области по привлечению на строительство моста федерального софинансирования от министерства транспорта России.
"Стоимость стройки составляет почти четыре миллиарда рублей из которых свыше полмиллиарда — средства федерального бюджета. Это — залог того, что объект будет построен раньше срока, сейчас мы ориентируемся на конец 2023 года", — уточнил он.
Сейчас на объекте полностью готовы строительные площадки с обоих берегов Свири, проведена вырубка леса в створе стройки, идёт устройство буронабивных свай. Готовится к запуску рабочий паром, который будет доставлять технику и рабочие бригады с одного берега на другой.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Заказчиком строительства моста выступает ГКУ "Ленавтодор". Срок возведения объекта составляет шесть лет, однако высокие темпы работ и круглосуточный труд строителей говорят о готовности сдать новый мост раньше контрактных сроков.
Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров. Строительство мостового перехода через Свирь продиктовано необходимостью соединения Подпорожья и снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС, по которой сейчас идет движение транспорта.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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