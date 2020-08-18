https://ria.ru/20200818/1575947859.html
В Ленобласти к 2021 году отреставрируют две церкви XVII века
Реставрация деревянных Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в Согиницах, датируемых XVII веком, завершится в 2021 году; об этом во время рабочей... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:56
2020-08-18T16:56
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости.
Реставрация деревянных Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в Согиницах, датируемых XVII веком, завершится в 2021 году; об этом во время рабочей поездки по Подпорожскому району заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко
.
"В церквях проходит процесс бережной реставрации. Работа непростая, проводится анализ буквально каждого бревна. У Никольской церкви есть наклон, не все бревна целы. Но церкви живут, здесь есть свой приход, проводятся службы. Наверное, это самое главное", — сказал Дрозденко.
Глава региона добавил, что у церквей в Согиницах есть потенциал для того, чтобы добавить их в число объектов турмаршрута "Серебряное ожерелье". Он сообщил, что работы по реставрации церквей были начаты в декабре 2019 года, окончание запланировано на ноябрь 2021 года. Сумма контракта — около 4,6 миллиона рублей.
Основные виды реставрационных работ включают воссоздание деревянных конструкций и деталей, кровли, валунного фундамента, резьбы по дереву, окон и деревянных приборов, покраску фасадов и интерьеров. Также запланировано благоустройство территории и проведение инженерных систем, монтаж молниезащиты и заземления, установка сигнализации.
По словам губернатора, в Ленинградской области
до конца 2021 года будет отреставрировано пять деревянных церквей.