Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200818/1575947859.html
В Ленобласти к 2021 году отреставрируют две церкви XVII века
Реставрация деревянных Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в Согиницах, датируемых XVII веком, завершится в 2021 году; об этом во время рабочей... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:56
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1400x0_80_0_0_c6dde835bc2a4069f1f52ec6c0d01785.jpg
https://ria.ru/20200818/1575947617.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1400x0_80_0_0_c6dde835bc2a4069f1f52ec6c0d01785.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_603ccea5c2f87c8c3de9897787191d6e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_cddcc6b712f45ae72cfd1651d437b166.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область

В Ленобласти к 2021 году отреставрируют две церкви XVII века

16:56 18.08.2020
12
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Реставрация деревянных Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в Согиницах, датируемых XVII веком, завершится в 2021 году; об этом во время рабочей поездки по Подпорожскому району заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В церквях проходит процесс бережной реставрации. Работа непростая, проводится анализ буквально каждого бревна. У Никольской церкви есть наклон, не все бревна целы. Но церкви живут, здесь есть свой приход, проводятся службы. Наверное, это самое главное", — сказал Дрозденко.
Глава региона добавил, что у церквей в Согиницах есть потенциал для того, чтобы добавить их в число объектов турмаршрута "Серебряное ожерелье". Он сообщил, что работы по реставрации церквей были начаты в декабре 2019 года, окончание запланировано на ноябрь 2021 года. Сумма контракта — около 4,6 миллиона рублей.
Основные виды реставрационных работ включают воссоздание деревянных конструкций и деталей, кровли, валунного фундамента, резьбы по дереву, окон и деревянных приборов, покраску фасадов и интерьеров. Также запланировано благоустройство территории и проведение инженерных систем, монтаж молниезащиты и заземления, установка сигнализации.
Девушка с компасом
Вчера, 16:53Ленинградская область
В Ленобласти к 2021 году появятся новые турмаршруты
По словам губернатора, в Ленинградской области до конца 2021 года будет отреставрировано пять деревянных церквей.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская область
Рекомендуем
Строительство дороги
В Ленобласти построят новый мостовой переход через реку Свирь
Скриншот видеоклипа Ани Лорак Твоей любимой
Ани Лорак хочет стать "Твоей любимой" в новом клипе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
Адресная инвестпрограмма Верхневолжья в 2020 выросла до 8,9 млрд рублей
Продюсер Яна Рудковская
"Чупа-Чупс": Яну Рудковскую раскритиковали в Сети за странный наряд
Кадр из сериала Сверхъестественное
Стало известно, когда покажут последние эпизоды "Сверхъестественного"
Молоток в зале судебных заседаний
Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Бирюков: новые спортплощадки появятся в парке Северного речного вокзала
Неделя моды в Москве Сделано в России. День пятый
Анфиса Чехова не знает, сколько тратит
Девушка с компасом
В Ленобласти к 2021 году появятся новые турмаршруты
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Раскрыты детали смерти петербуржца, которого якобы не пустили в больницу
Организация питания в школах
На Вологодчине обеспечат бесплатным питанием младших школьников
Старшеклассники за ноутбуками
В Тюменской области перед учебным годом проверят безопасность школ
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль
Национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии отмечает юбилей
Малообеспеченные жители Удмуртии получили 160 миллионов по соцконтрактам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния