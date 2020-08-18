В Ленобласти к 2021 году отреставрируют две церкви XVII века

"В церквях проходит процесс бережной реставрации. Работа непростая, проводится анализ буквально каждого бревна. У Никольской церкви есть наклон, не все бревна целы. Но церкви живут, здесь есть свой приход, проводятся службы. Наверное, это самое главное", — сказал Дрозденко.

Глава региона добавил, что у церквей в Согиницах есть потенциал для того, чтобы добавить их в число объектов турмаршрута "Серебряное ожерелье". Он сообщил, что работы по реставрации церквей были начаты в декабре 2019 года, окончание запланировано на ноябрь 2021 года. Сумма контракта — около 4,6 миллиона рублей.