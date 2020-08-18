https://ria.ru/20200818/1575917909.html
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T06:04
2020-08-18T08:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
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https://ria.ru/20200818/1575916638.html
Aleksandr63s
100% ВРАНЬЁ! написанное тобой.🤷♂️
145
Александр Ворновской
Иммунитет не берется с воздуха. Он либо вырабатывается самостоятельно, либо передается генетически. И если есть иммунитет к данному штампу у каждого пятого, то получается только у нас в стране более 28 миллионов им недавно (относительно) переболели и выработали в себе антитела. Мое мнение - пандемия и прочее распространение - исключительно политическая игра. Обратите внимание, все сидели по домам - и шел бешанный прирост больных. А сейчас все клали на ограничения, гуляют толпами, ездят переполненные автобусы, все без масок - официальная статистика говорит что почти нет заражений ...
103
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москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
астраханская область
санкт-петербург
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_0:337:3040:2047_1400x0_80_0_0_ca487affb2114fc97c859b2c4c3ac44c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), тюменская область, республика татарстан (татарстан), астраханская область, санкт-петербург, медицина, общество