Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575917909.html
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_0:337:3040:2047_1400x0_80_0_0_ca487affb2114fc97c859b2c4c3ac44c.jpg
https://ria.ru/20200818/1575916638.html
100% ВРАНЬЁ! написанное тобой.🤷‍♂️
145
Иммунитет не берется с воздуха. Он либо вырабатывается самостоятельно, либо передается генетически. И если есть иммунитет к данному штампу у каждого пятого, то получается только у нас в стране более 28 миллионов им недавно (относительно) переболели и выработали в себе антитела. Мое мнение - пандемия и прочее распространение - исключительно политическая игра. Обратите внимание, все сидели по домам - и шел бешанный прирост больных. А сейчас все клали на ограничения, гуляют толпами, ездят переполненные автобусы, все без масок - официальная статистика говорит что почти нет заражений ...
103
41
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
астраханская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_0:337:3040:2047_1400x0_80_0_0_ca487affb2114fc97c859b2c4c3ac44c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_311:0:3040:2047_1400x0_80_0_0_e3dee7e9edc7b7db5662c33304c79480.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_1158:165:3040:2047_1400x0_80_0_0_ed52a4ac0492ad63390d07750c7b81a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), тюменская область, республика татарстан (татарстан), астраханская область, санкт-петербург, медицина, общество

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

06:04 18.08.2020 (обновлено: 08:53 18.08.2020)
39969
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19
Тесты на антитела к COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Тесты на антитела к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство оценивает популяционный иммунитет к SARS CoV-2 у населения России: в 23 регионах страны сделали уже более 65 тысяч тестов, еще в трех обследования завершаются, там проведено девять тысяч исследований.
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
02:29Распространение нового коронавируса
Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Во всех 26 субъектах обследовано примерно по 2800-3200 человек, уточнили в пресс-службе.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили почти 22 миллиона случаев коронавируса, более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1442584820
Обсудить 41
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)Тюменская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Астраханская областьСанкт-ПетербургМедицинаОбщество
Популярные комментарии
100% ВРАНЬЁ! написанное тобой.🤷‍♂️
18 августа, 07:10
Aleksandr63s
13165312834
Иммунитет не берется с воздуха. Он либо вырабатывается самостоятельно, либо передается генетически. И если есть иммунитет к данному штампу у каждого пятого, то получается только у нас в стране более 28 миллионов им недавно (относительно) переболели и выработали в себе антитела. Мое мнение - пандемия и прочее распространение - исключительно политическая игра. Обратите внимание, все сидели по домам - и шел бешанный прирост больных. А сейчас все клали на ограничения, гуляют толпами, ездят переполненные автобусы, все без масок - официальная статистика говорит что почти нет заражений ...
18 августа, 08:13
Александр Ворновской
83210116
Рекомендуем
Здание Конгресса США
Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Женщины с колясками в Грачевском парке
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Общегражданский марш За свободу в Минске
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
Торговая полка с яблоками
Названа опасность яблок
Министр энергетики России Александр Новак
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
Пицца
Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
Последствия ливня в Благовещенске
В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Автосалон
Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
11:36В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
11:30В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Лента новостейМолния