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В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы
В Сети ответили читателям японского издания Yahoo News Japan, которые возмутились отменой поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:38
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синдзо абэ
курильские острова
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япония
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Видимо, действительно, японцы любят и уважают только тех, кто сбросит на их головы атомный ад! Только после атомной бомбёжки, у них в головах, извилины встают в правильную позу!
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Это как спустя много лет после развода,пытаться вернуть бывшую жену.У которой уже давно другая семья.
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РИА Новости
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353
60
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туризм, политика, коронавирус covid-19, россия, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, москва, япония, сша, в мире

В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы

03:38 18.08.2020
76018
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети ответили читателям японского издания Yahoo News Japan, которые возмутились отменой поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса.
Издание сообщило, что в 2020 году планировались 19 поездок, от которых пришлось отказаться из-за распространения инфекции и ограничений на передвижения. Часть посетителей сайта предположили, что о возвращении островов в состав Японии можно забыть. Некоторые комментаторы призвали к радикальным мерам. "Остается только война", — написал один из пользователей, не увидев других способов "решения вопроса".
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Российские интернет-пользователи с иронией отнеслись к возмущению читателей Yahoo News Japan.
"Господа хорошие японцы! После драки кулаками не машут. Пора бы уже это понять!" — отметил пользователь под ником szdd в обсуждении под статьей.
"Вроде умная нация, а такую чушь порют! Развязать войну с Россией? Ну, попробуйте. Или вы забыли Халхин-Гол и 45-й год?" — напомнил foreve1945.
"Абэ точно не дурак. И иллюзий не питает. Просто японский политик, озвучивший реальную ситуацию и отказ от "северных территорий", — политический труп". С другой стороны, Абэ понимает, что если США утратит интерес к Японии, страна останется в таком кругу "друзей", что это полный конец обеда. Так что для подстилания соломки лучше бы иметь с Россией если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения", — проанализировал ситуацию maksim.
"Я так понял, что японцы любят и уважают только тех, кто скинул на них ядерную бомбу", — предположил moskovskiy71, намекая на тесное сотрудничество Японии и США.
"По итогам войны острова отошли. Развязать войну просто, вопрос, что потом останется?" — задался вопросом sergeivanovich.
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Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
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Острова без договора: в чем главная сложность Курильского вопроса
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ТуризмПолитикаКоронавирус COVID-19РоссияСиндзо АбэКурильские островаВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Видимо, действительно, японцы любят и уважают только тех, кто сбросит на их головы атомный ад! Только после атомной бомбёжки, у них в головах, извилины встают в правильную позу!
18 августа, 04:04
Гарри Михаэлис
6610200
Это как спустя много лет после развода,пытаться вернуть бывшую жену.У которой уже давно другая семья.
18 августа, 04:22
Олег 84
4860000
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