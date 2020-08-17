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"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Посетители сайта Yahoo News Journal возмутились отменой поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:06
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, япония, политика

"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы

17:07 17.08.2020 (обновлено: 18:06 17.08.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посетители сайта Yahoo News Journal возмутились отменой поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса.
Издание сообщило, что в 2020 году планировались 19 поездок, от которых пришлось отказаться из-за распространения инфекции и ограничений на передвижения.
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Подобная ситуация возникла впервые с 1992 года, когда была запущена программа безвизового обмена.
Часть читателей издания предположила, что о возвращении островов в состав Японии можно забыть.
"Нереально, что они вернут острова", — написал Tak.
"О "северных территориях", вероятно, можно забыть… Бесхребетная политика в конце концов разрушит Японию", — предположил Mas.
"Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая", — поделился мнением Kjl.
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Некоторые комментаторы призвали к радикальным мерам.
"Остается только война. Если СМИ слышат слово "война", тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них — разве есть другой способ возврата?" — отметил Ict.
Нашлись и те, кто рационально указал на причины отмены поездок.
"Причина — коронавирус, и с этим ничего не поделаешь, однако жаль людей, которые не могут посетить могилы. Пока премьер Абэ у власти, переговоры вообще не развиваются. Наоборот, позиции Японии ослабли, и четыре острова все дальше от нас. Бывшие жители островов стареют, движение за возврат ослабевает, Кремль усиливает контроль, а Южные Курилы все больше интегрируются", — написал Box.

Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
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Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияСиндзо АбэКурильские островаВладимир ПутинЯпонияПолитика
Популярные комментарии
Пусть сначала от оккупации США избавяться. Чья бы корова мычала, а их бы молчала🤣
17 августа, 17:12
АНАлександр Невский
17740105
А будут много возникать, придётся изъять у них Окинаву
17 августа, 17:15
На Калине
144300207
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