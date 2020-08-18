Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"

При этом глава государства в очередной раз отметил, что его конкуренту на предстоящих выборах Джо Байдену не тягаться с ними. Такое мнение он высказал на выступлении в штате Висконсин.

Трамп также подверг критике Байдена и намекнул, что если его соперник станет президентом, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.

Ранее американский президент уже противопоставлял Байдену Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана, отмечая, что они сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать тест на умственные способности.