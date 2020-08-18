https://ria.ru/20200818/1575916404.html
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "шахматистом мирового уровня" наряду с главами Китая, КНДР и Турции — Cи... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T01:54
2020-08-18T09:23
россия
дональд трамп
ким чен ын
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
китай
турция
кндр (северная корея)
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россия
китай
турция
кндр (северная корея)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, ким чен ын, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, китай, турция, кндр (северная корея), реджеп тайип эрдоган, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
назвал своего российского коллегу Владимира Путина
"шахматистом мирового уровня" наряду с главами Китая, КНДР и Турции — Cи Цзиньпином, Ким Чен Ыном
и Тайипом Эрдоганом.
При этом глава государства в очередной раз отметил, что его конкуренту на предстоящих выборах Джо Байдену
не тягаться с ними. Такое мнение он высказал на выступлении в штате Висконсин.
Трамп также подверг критике Байдена и намекнул, что если его соперник станет президентом, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.
Ранее американский президент уже противопоставлял Байдену Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана, отмечая, что они сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать тест на умственные способности.
Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры о его умственных способностях вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.