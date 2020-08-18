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Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "шахматистом мирового уровня" наряду с главами Китая, КНДР и Турции — Cи... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T09:23
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Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"

01:54 18.08.2020 (обновлено: 09:23 18.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "шахматистом мирового уровня" наряду с главами Китая, КНДР и Турции — Cи Цзиньпином, Ким Чен Ыном и Тайипом Эрдоганом.
При этом глава государства в очередной раз отметил, что его конкуренту на предстоящих выборах Джо Байдену не тягаться с ними. Такое мнение он высказал на выступлении в штате Висконсин.
Трамп также подверг критике Байдена и намекнул, что если его соперник станет президентом, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.
Ранее американский президент уже противопоставлял Байдену Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана, отмечая, что они сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать тест на умственные способности.
Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры о его умственных способностях вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.
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РоссияДональд ТрампКим Чен ЫнСи ЦзиньпинДжо БайденВладимир ПутинКитайТурцияКНДР (Северная Корея)Реджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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