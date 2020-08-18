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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:07
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
россия
детские вопросы
дальний восток
михаил мишустин
валерий рязанский
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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Надо платить, а то Хабаровск , Минск , это все происходит по причине того, что народ хочет перемен, хочет справедливости и денег. А заплатить - это во первых деньги, во вторых справедливость.
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совет федерации рф, пенсионный фонд рф, россия, детские вопросы, дальний восток, михаил мишустин, валерий рязанский, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, общество

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

01:39 18.08.2020 (обновлено: 12:07 18.08.2020)
735690
© РИА Новости / Сергей Пятаков Женщины с колясками в Грачевском парке
 Женщины с колясками в Грачевском парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Сенатор считает необходимым дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

"Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", — отметил Рязанский в беседе с Nation News.

По его мнению, последнее слово в этом вопросе остается за Минфином.
"В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться", — заключил сенатор.
Как сообщили в Минтруде, июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислили родителям 26 миллионов детей. При этом Пенсионный фонд использовал данные, представленные гражданами, когда в апреле-июне они обращались за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет (ее начали выплачивать с 1 июня). Право претендовать на эти меры поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в ведомстве.
Семья с детьми
10 августа, 16:37
В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет
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Совет Федерации РФПенсионный фонд РФРоссияДетские вопросыДальний ВостокМихаил МишустинВалерий РязанскийМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФОбщество
Популярные комментарии
Надо платить, а то Хабаровск , Минск , это все происходит по причине того, что народ хочет перемен, хочет справедливости и денег. А заплатить - это во первых деньги, во вторых справедливость.
18 августа, 01:47
freizdorf
951113276
--Денги довай, ДОВАЙ ДЕНГИ !!! (с).
18 августа, 03:38
Александр Фирсов
696013152
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