https://ria.ru/20200706/1573976822.html
Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей от 0 до 16 лет
Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:58
2020-07-06T19:58
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда
.
"По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря этому выплата по 10 тысяч рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.
"Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки", - заявил глава министерства Антон Котяков
, слова которого приводит пресс-служба.
При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.
Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в Минтруде.