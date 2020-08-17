Туроператоры назвали популярные маршруты для коротких поездок по России

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Самыми популярными направлениями для коротких поездок по России в этом году стали Санкт-Петербург, Казань и Калининград, Самыми популярными направлениями для коротких поездок по России в этом году стали Санкт-Петербург, Казань и Калининград, сообщает АТОР.

Город на Неве лидирует в списке продаж практически всех туроператоров, которые приняли участие в опросе. Также востребованы поездки в Москву, Карелию, города Золотого кольца.

Некоторые маршруты только набирают популярность — это города Поволжья (Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Астрахань), средней полосы России (Тула, Тверь). Восстанавливается спрос на туры в Подмосковье и города северо-запада — Великий Новгород и Псков. По мнению некоторых туроператоров, в ближайшее время также станут востребованы направления, куда удобно добираться из столичного региона: Калужская, Ивановская и Владимирская области.

Наиболее популярны поездки на две ночи ночи. Традиционно туристы выезжают в четверг-пятницу и возвращаются в воскресенье.