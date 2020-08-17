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Туроператоры назвали популярные маршруты для коротких поездок по России
Самыми популярными направлениями для коротких поездок по России в этом году стали Санкт-Петербург, Казань и Калининград, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, поволжье, нева (река), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, нижний новгород, астрахань, самара, волгоград, ивановская область, тула, московская область (подмосковье), владимирская область, калужская область, псков, тверь, санкт-петербург, калининград, казань

Туроператоры назвали популярные маршруты для коротких поездок по России

18:31 17.08.2020 (обновлено: 19:04 17.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Самыми популярными направлениями для коротких поездок по России в этом году стали Санкт-Петербург, Казань и Калининград, сообщает АТОР.
Город на Неве лидирует в списке продаж практически всех туроператоров, которые приняли участие в опросе. Также востребованы поездки в Москву, Карелию, города Золотого кольца.
Некоторые маршруты только набирают популярность — это города Поволжья (Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Астрахань), средней полосы России (Тула, Тверь). Восстанавливается спрос на туры в Подмосковье и города северо-запада — Великий Новгород и Псков. По мнению некоторых туроператоров, в ближайшее время также станут востребованы направления, куда удобно добираться из столичного региона: Калужская, Ивановская и Владимирская области.
Наиболее популярны поездки на две ночи ночи. Традиционно туристы выезжают в четверг-пятницу и возвращаются в воскресенье.
При этом чаще всего путешественники стремятся ограничить бюджет поездки, поэтому заранее заказывают одну-две экскурсии, либо вообще докупают их на месте.
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