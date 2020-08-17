Парламентские партии опровергли слухи о "договорах" по выборам

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подготовка к сентябрьским выборам проходит "абсолютно конкурентно", а информация о том, что парламентская оппозиция договаривается с " Подготовка к сентябрьским выборам проходит "абсолютно конкурентно", а информация о том, что парламентская оппозиция договаривается с " Единой Россией " не выставлять своих кандидатов - это слухи и вбросы, заявили РИА Новости в ЕР, ЛДПР и КПРФ

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР "предпочитают договариваться перед выборами в Госдуму в 2021 году". В связи с этим региональные выборы-2020 якобы будут проходить "на договорной основе", и парламентская оппозиция предпочитает "договариваться с ЕР на местах" и не выставлять своих кандидатов, "получая иные преференции".

"Это слухи. Кампания абсолютно конкурентна", - прокомментировал сообщения замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов

В КПРФ и ЛДПР также расценили эту информацию как "вбросы", которые призваны "работать на оппозиционного избирателя".

"КПРФ идет на выборы принципиально бороться, и мы, кроме цели победы, на разного уровня выборах - от муниципалитета до президентских - других задач не ставим. Я думаю, что это такие инсинуации, и они будут еще не раз повторяться в преддверии федеральных выборов", - заявил зампред ЦК компартии Юрий Афонин

Он напомнил, что 5 кандидатов от КПРФ были сняты и не допущены до выборов в российских регионах. То есть, по словам Афонина, "идет реальное оппонирование". В случае, если бы были "какие-то договоренности", выборные процессы развивались бы по-другому, уверен зампред ЦК КПРФ.

ЛДПР выдвинула кандидатов почти на 100% вакансии, и губернаторов, и депутатов законодательных собраний и городских дум, и на муниципальном уровне. И другие партии действительно боятся сильных конкурентов в лице ЛДПР. Наших кандидатов пытаются снимать через суд, но мы добиваемся, чтобы зарегистрировали всех. Мы никакой конкуренции не боимся. ЛДПР старейшая партия с самым большим опытом участия в выборах", - заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский

Он отметил, что партия "готова к любым кампаниям", но является "противником искусственных препятствий". Так, если кандидат не имеет работы, ему неоткуда взять соответствующую справку, которую требуют в избиркоме.

"Чем больше препятствий для участия в выборах, тем хуже с демократией и автоматом хуже с экономикой. И у нас меньше успехов по повышению качества жизни граждан", - заключил Жириновский.