"Ожившие" картины о войне покажут осенью в 23 городах

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Мультимедийная выставка "Память поколений", на которой представят видео-проекции известных полотен о Великой Отечественной войне, пройдет в 23 городах России с конца августа по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Россия - Моя история".

"Выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" пройдет в 23 регионах на площадках парков "Россия - Моя история" с конца августа по октябрь. В регионах разная эпидемиологическая ситуация, есть города, где исторические парки еще закрыты – Псков, Пятигорск, Владивосток – там выставка пройдет по готовности", - рассказали в пресс-службе.

Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода, таких как Александр Лактионов, Павел Корин, Аркадий Пластов, Александр Дейнека – всего более 200 шедевров живописи XX века.

"Мы оживили каждую картину. Выставка – это восемь залов, в которых сделаны проекции знаменитых работ на стены и малые архитектурные формы. Картина то предстает в "застывшем", двухмерном виде, то двигается. 5-20 секунд такого "погружения" позволяют глубже ощутить эффект от полотна, который был заложен художником", - рассказали организаторы выставки.

На тачскрин-панелях можно будет посмотреть фото и описание картин, а также почитать историческую справку, пояснили в пресс-службе.

"Мы решили показать тяжелый путь к Победе через личный опыт, через воспоминания, через эмоции художников и скульпторов, создававших свои произведения в 1940-2010-х годах. Думаю, каждый на выставке увидел и почувствовал что-то свое, но в любом случае это "что-то" — честное и искреннее слово о тех страшных и великих днях", - сказал организатор выставки, директор Ассоциации исторических парков "Россия-Моя история" Иван Есин.

Выставка объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ "РОСИЗО", Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.