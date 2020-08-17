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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200817/1575892624.html
"Ожившие" картины о войне покажут осенью в 23 городах
Мультимедийная выставка "Память поколений", на которой представят видео-проекции известных полотен о Великой Отечественной войне, пройдет в 23 городах России с... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:44
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, государственный русский музей, новости - религия и мировоззрение, день победы, росизо, аркадий пластов, манеж, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), павел корин, александр дейнека, пятигорск, владивосток, псков

"Ожившие" картины о войне покажут осенью в 23 городах

14:42 17.08.2020 (обновлено: 14:44 17.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель перед картиной Михаила Хмелько "Триумф победившей Родины" на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Посетитель перед картиной Михаила Хмелько Триумф победившей Родины на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Мультимедийная выставка "Память поколений", на которой представят видео-проекции известных полотен о Великой Отечественной войне, пройдет в 23 городах России с конца августа по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Россия - Моя история".
"Выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" пройдет в 23 регионах на площадках парков "Россия - Моя история" с конца августа по октябрь. В регионах разная эпидемиологическая ситуация, есть города, где исторические парки еще закрыты – Псков, Пятигорск, Владивосток – там выставка пройдет по готовности", - рассказали в пресс-службе.
Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода, таких как Александр Лактионов, Павел Корин, Аркадий Пластов, Александр Дейнека – всего более 200 шедевров живописи XX века.
"Мы оживили каждую картину. Выставка – это восемь залов, в которых сделаны проекции знаменитых работ на стены и малые архитектурные формы. Картина то предстает в "застывшем", двухмерном виде, то двигается. 5-20 секунд такого "погружения" позволяют глубже ощутить эффект от полотна, который был заложен художником", - рассказали организаторы выставки.
На тачскрин-панелях можно будет посмотреть фото и описание картин, а также почитать историческую справку, пояснили в пресс-службе.
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
4 ноября 2019, 11:39Культура
Память поколений: что смотреть на выставке о Великой Отечественной войне
"Мы решили показать тяжелый путь к Победе через личный опыт, через воспоминания, через эмоции художников и скульпторов, создававших свои произведения в 1940-2010-х годах. Думаю, каждый на выставке увидел и почувствовал что-то свое, но в любом случае это "что-то" — честное и искреннее слово о тех страшных и великих днях", - сказал организатор выставки, директор Ассоциации исторических парков "Россия-Моя история" Иван Есин.
Выставка объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ "РОСИЗО", Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.
Мультимедийная выставка собрана на основе прошедшей в 2019 году художественной выставки "Память поколений" в московском Манеже, которую увидели более 250 тысяч человек. В 15 залах были показаны все этапы войны и ее осмысления – работы советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы. Организаторы привезли 150 картин и скульптур. Среди известных работ были представлены "Письмо с фронта" Александра Лактионова, триптих Павла Корина "Александр Невский", "Фашист пролетел" Аркадия Пластова.
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Религия и мировоззрениеРелигияГосударственный Русский музейНовости - Религия и мировоззрениеДень ПобедыРОСИЗОАркадий ПластовМанежВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Павел КоринАлександр ДейнекаПятигорскВладивостокПсков
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