Стало известно, где похоронят Николая Губенко

Ранее Шапошников сообщил, что Губенко умер от остановки сердца. Ему было 78 лет.

"Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко состоится в театре "Содружество актёров Таганки" - в среду, 19 августа, в 11.00. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище (улица Рябиновая, 20) – 15.00", - сообщил Шапошников.

Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.