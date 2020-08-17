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Стало известно, где похоронят Николая Губенко
Церемония прощания с актером и депутатом Николаем Губенко пройдет в среду в театре "Содружество актёров Таганки", его похоронят на Кунцевском кладбище на западе РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:15
культура
умер николай губенко
театр
содружество актеров таганки
московская городская дума
николай губенко
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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умер николай губенко, театр, содружество актеров таганки, московская городская дума, николай губенко, москва

Стало известно, где похоронят Николая Губенко

12:56 17.08.2020 (обновлено: 16:15 17.08.2020)
5521
© Владимир ФедоренкоНиколай Николаевич Губенко
Николай Николаевич Губенко
© Владимир Федоренко
Николай Николаевич Губенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Церемония прощания с актером и депутатом Николаем Губенко пройдет в среду в театре "Содружество актёров Таганки", его похоронят на Кунцевском кладбище на западе Москвы, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ранее Шапошников сообщил, что Губенко умер от остановки сердца. Ему было 78 лет.
"Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко состоится в театре "Содружество актёров Таганки" - в среду, 19 августа, в 11.00. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище (улица Рябиновая, 20) – 15.00", - сообщил Шапошников.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.
"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

Сцена из спектакля Добрый человек из Сезуана
1 из 11

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / РИА Новости

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

Кадр из кинофильма режиссера Алексея Салтыкова Директор
2 из 11

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / В. Кречет

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

Сцена из кинофильма Пришел солдат с фронта. Режиссер Николай Губенко
3 из 11

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / В. Кречет

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

Кинорежиссер Николай Губенко на съемках фильма Подранки.
4 из 11

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
© РИА Новости / РИА Новости

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова Прошу слова
5 из 11

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Борис Бабанов

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

Кинорежиссер Николай Губенко (слева), американский киноактер Грегори Пек (в центре) и кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Ролан Быков - участники Международного форума За безъядерный мир, за выживание человечества
6 из 11

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

Жанна Андреевна Болотова, актриса театра и кино, с супругом Николаем Николаевичем Губенко, министром культуры СССР
7 из 11

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Федоренко

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

Поездка кандидата на пост президента РФ, лидера КПРФ Геннадия Зюганова по городам России. Слева - актер и режиссер Николай Губенко
8 из 11

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

Режиссеры Сергей Соловьев и Николай Губенк
9 из 11

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко
10 из 11

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра
11 из 11

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 11

Он окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 11

В 1961 году дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Позднее снимался во многих кинолентах, включая "Пришел солдат с фронта" (1971).

© РИА Новости / В. Кречет
4 из 11

В качестве кинорежиссера он снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране и Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / В. Кречет
5 из 11

В 1987 году Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке.

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 11

В 1989 году он возглавил Минкульт, став последним министром культуры Советского Союза.

© РИА Новости / Борис Бабанов
7 из 11

Губенко был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у них не было.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 11

В 1990-х годах Губенко избирался в Госдуму второго и третьего созывов от КПРФ. В парламенте он занимался вопросами культуры и возглавлял комитет по культуре и туризму.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
9 из 11

С 1993 года Губенко был художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", где поставил множество спектаклей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 11

В 2000-2010-х годах Губенко четырежды избирался депутатом Московской городской думы. В 2017-2020 годах он также являлся членом Общественной палаты Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Николай Губенко стал лауреатом премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973). В 1985 году он получил звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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КультураУмер Николай ГубенкоТеатрСодружество актеров ТаганкиМосковская городская думаНиколай ГубенкоМосква
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