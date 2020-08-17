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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:39
ситуация на украине
эмине джапарова
верховная рада украины
москва
киев
украина
в мире
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Давайте уже достраивайте стенку свою, да рвите все связи, что вы всё кота за хвост тяните, в час по чайной ложке. Уже читать устали про очередной разрыв соглашений...
156
Пустой пиар в угоду хозяину. Торгуйте с ЕС своей землей, остатками леса и женщинами.
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москва
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575258137_0:142:3137:1907_1400x0_80_0_0_445f03a65e5bd13a88801fbc388faa74.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, эмине джапарова, верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

12:39 17.08.2020
19572
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Национальные флаги Украины и России . Архивное фото
КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова.
"Сегодня на внеочередном заседании КМУ (кабмина – ред.) было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года. Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно нынешнее состояние отношений, это соглашение, как и многие другие, потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства", - написала Джапарова в своем Facebook.
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Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств. Данные представительства должны были содействовать развитию торгово-экономических связей между Россией и Украиной.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеЭмине ДжапароваВерховная Рада УкраиныМоскваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давайте уже достраивайте стенку свою, да рвите все связи, что вы всё кота за хвост тяните, в час по чайной ложке. Уже читать устали про очередной разрыв соглашений...
17 августа, 12:42
Artemii ART
15220101
Пустой пиар в угоду хозяину. Торгуйте с ЕС своей землей, остатками леса и женщинами.
17 августа, 12:46
elya.velichutina
14670102
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