https://ria.ru/20200817/1575876257.html
В России выявили 4892 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 4892 случая COVID-19, умерли 55 человек, выписались 3133, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:32
2020-08-17T11:24
москва
московская область (подмосковье)
сша
санкт-петербург
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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Арсений Новиков
В Белоруссии вообще ничего нет. Даже коронавируса.......
27
Damir Aliev
почему в Беларуси никакого короновируса нет, а в России по 5000 в день новых случаев? люди на 100-тысячные митинги ходят в Беларуси уже неделю, масок вообще в принципе не носит никто, кроме гоблинов. почему так? может короновирус в голове? это такая страшилка от фармкомпаний?
25
11
москва
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сша
санкт-петербург
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), сша, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество