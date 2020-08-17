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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575876257.html
В России выявили 4892 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 4892 случая COVID-19, умерли 55 человек, выписались 3133, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:24
москва
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сша
санкт-петербург
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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В Белоруссии вообще ничего нет. Даже коронавируса.......
27
почему в Беларуси никакого короновируса нет, а в России по 5000 в день новых случаев? люди на 100-тысячные митинги ходят в Беларуси уже неделю, масок вообще в принципе не носит никто, кроме гоблинов. почему так? может короновирус в голове? это такая страшилка от фармкомпаний?
25
11
москва
московская область (подмосковье)
сша
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, московская область (подмосковье), сша, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4892 новых случая коронавируса

10:32 17.08.2020 (обновлено: 11:24 17.08.2020)
11425
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 4892 случая COVID-19, умерли 55 человек, выписались 3133, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (690), Санкт-Петербурге (159) и Подмосковье (153). У 26,1% болезнь протекает без симптомов.
Накануне прирост составил 4969 заболевших, 68 человек скончались, 3557 выздоровели. Всего с начала пандемии число случаев заражения в России достигло 927 745, погибли 15 740 человек, вылечились — 736 101.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 21,3 миллиона инфицированных, 761 тысяча из них умерли. Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАСанкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
В Белоруссии вообще ничего нет. Даже коронавируса.......
17 августа, 10:39
Арсений Новиков
1480005
почему в Беларуси никакого короновируса нет, а в России по 5000 в день новых случаев? люди на 100-тысячные митинги ходят в Беларуси уже неделю, масок вообще в принципе не носит никто, кроме гоблинов. почему так? может короновирус в голове? это такая страшилка от фармкомпаний?
17 августа, 10:34
Damir Aliev
11000113
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