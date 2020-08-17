В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа

По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию пришло сообщение о том, что на Вишерской улице в поселке Шушары мужчина выбросил с общего балкона на третьем этаже женщину. Тридцативосьмилетнюю пострадавшую госпитализировали.

"По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое граждан 1988, 1993 и 2000 года рождения", — сказано в сообщении. Один из задержанных оказался гражданином одного из сопредельных государств, он въехал в Россию по новому паспорту с измененными именем и фамилией. По данным полиции, ранее ему уже был запрещен въезд в страну.