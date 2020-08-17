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В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в том, что сбросили женщину с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:52
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа

09:37 17.08.2020 (обновлено: 11:52 17.08.2020)
44941
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в том, что сбросили женщину с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские задержали граждан, которые причастны к падению женщины из окна", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию пришло сообщение о том, что на Вишерской улице в поселке Шушары мужчина выбросил с общего балкона на третьем этаже женщину. Тридцативосьмилетнюю пострадавшую госпитализировали.
"По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое граждан 1988, 1993 и 2000 года рождения", — сказано в сообщении. Один из задержанных оказался гражданином одного из сопредельных государств, он въехал в Россию по новому паспорту с измененными именем и фамилией. По данным полиции, ранее ему уже был запрещен въезд в страну.
Составлены административные протоколы, обстоятельства инцидента уточняются.
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Популярные комментарии
Не заплатили? Может и в отношении женской особи расследование провести?
17 августа, 09:41
ВПВасилий Прекрасноволосый
4110232
А из какой страны он въехал, можно поподробнее?!
17 августа, 10:52
FGFedor Grojs
1710000
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