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Названы регионы России с самым доступным бензином
Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T01:14
россия
рейтинг
общество
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, рейтинг, общество, экономика

Названы регионы России с самым доступным бензином

00:15 17.08.2020 (обновлено: 01:14 17.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаправка
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату. В целом по стране бензин марки АИ-92 за семь месяцев этого года подорожал на 1,9%, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов Российской Федерации по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения
00:00
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения

Рынок бензина

Исследование РИА Новости показало, что в январе-июле текущего года цены на бензин в большинстве российских регионов повысились, при этом темпы роста и уровень цен, как и раньше, существенно различались. В среднем по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев 2020 года подорожал на 1,9%, что примерно соответствует показателю прошлого года.
По данным Росстата, диапазон изменения цен на бензин в разных регионах с начала года по конец июля находился от минус 1,1% до плюс 6,2%, а разница между максимальной ценой (Чукотский АО) и минимальной ценой (Челябинская область) составляет более 40%.
При этом эксперты отмечают, что цены на бензин не всегда говорят о большей или меньшей нагрузке на бюджет водителей, все дело в соотношении цены бензина к заработной плате населения. В целом розничный рынок бензина в текущем году стабилен, считают эксперты.
АЗС
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Названы европейские страны с самым доступным бензином

Лидеры

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.
Еще в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.
Как полагают эксперты, лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах.
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Росстат сообщил о росте цен на бензин в июле

Аутсайдеры

Эксперты РИА Новости отмечают самую низкую доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров при цене 44,3 руб/л), Кабардино-Балкарская Республика (567 литров при цене 43,9 руб/л).
"Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня", — отмечается в пояснительной записке к исследованию.
В замыкающую рейтинг десятку также вошли: Ивановская область (573 литра), Республика Ингушетия (574), Чеченская Республика (584), Тамбовская область (586), Республика Северная Осетия — Алания (587), Республика Калмыкия (590), Республика Адыгея (594).
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Экспертные оценки и прогнозы

Исследование РИА Новости показало большой разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах — от 39,7 до 56 рублей за литр. Однако во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

"Бензин марки АИ-92 в конце июля 2020 года стоил больше 46 рублей за литр в шести регионах, при этом во всех этих регионах среднемесячную зарплату можно купить более 1000 литров бензина. Это Чукотский автономный округ (56 руб./л), Республика Саха (Якутия) (54,33 руб./л), Магаданская область (51.34 руб./л), Сахалинская область (49,50 руб./л), Камчатский край (49,01 руб./л), Ненецкий автономный округ (46,57 руб./л)", — отмечают эксперты.

Помимо Челябинской области, еще в пяти регионах стоимость бензина была ниже 41 рубля за литр: Алтайский край, Томская область, Кемеровская область, Курганская область и Республика Алтай. В ряде регионов за семь месяцев 2020 года цены на бензин выросли, наиболее существенно — более чем на 5% –в Забайкальском крае и Сахалинской области. Снизились цены в Алтайском крае на 1,1%, в Челябинской области на 1% и в Республике Саха (Якутия) на 0,9%.
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Как отмечают эксперты, в связи с увеличением цен на Санкт-Петербургской бирже, что было обусловлено недостатком топлива на рынке из-за падения добычи нефти, в мае и июне на рынке моторного топлива чувствовалось "некоторое напряжение". После ослабления ограничений ОПЕК в августе, добыча нефти в России стала расти.
"Соответственно, предложение топлива на рынке увеличилось, биржевые цены стали падать, что позволит с небольшим временным лагом сократить темпы роста цен на бензин на розничном рынке. В связи с этим эксперты РИА Рейтинг ожидают, что рост цен на бензин в текущем году в целом по России существенно не превысит инфляцию и составит около 4%. При этом в некоторых регионах возможны отклонения от среднероссийской динамики в связи со спецификой местных рынков", — говорится в материалах исследования.
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РоссияРейтингОбществоЭкономика
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