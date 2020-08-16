Биография Николая Губенко

Как кинорежиссер Губенко снял шесть художественных фильмов: "Пришел солдат с фронта" (1971), "Если хочешь быть счастливым" (1974), "Подранки" (1977), "Из жизни отдыхающих" (1980), "Запретная зона" (1980), "…И жизнь, и слезы, и любовь" (1984). Он автор пяти сценариев к своим фильмам.

В 1964-1968 и в 1980-1983 годах был актером Театра на Таганке. Среди его театральных ролей - Летчик в спектакле "Добрый человек из Сезуана", Печорин в спектакле "Герой нашего времени", Пугачев в спектакле "Пугачев", Керенский в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир", Годунов в спектакле "Борис Годунов" и другие.