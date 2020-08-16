Биография Николая Губенко

Российский режиссер, актер театра и кино, общественный деятель Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе.
Родители погибли во время Великой Отечественной войны, детство прошло в одесском детском доме.
Окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК, педагогами оба раза были Тамара Макарова и Сергей Герасимов. В 1962-1963 годах параллельно с учебой во ВГИКе занимался в Государственном цирковом училище.
Окончил актерский (1964) и режиссерский (1970) факультеты ВГИК, педагогами оба раза были Тамара Макарова и Сергей Герасимов. В 1962-1963 годах параллельно с учебой во ВГИКе занимался в Государственном цирковом училище.
В 1961 году Николай Губенко дебютировал в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича". Снимался в фильмах: "Мне двадцать лет" (1964), "Когда улетают аисты" (1965), "Пядь земли" (1964), "Пока фронт в обороне" (1964), "Последний жулик" (1966), "Мальчик и девочка" (1966), "Пароль не нужен" (1967), "Первый курьер" (1967), "Начало неведомого века" (1967), "Дворянское гнездо" (1969), "Золотые ворота" (1969), "Директор" (1970), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Если хочешь быть счастливым…" (1974), "Они сражались за Родину" (1975), "Прошу слова" (1975), "Подранки" (1977).
Как кинорежиссер Губенко снял шесть художественных фильмов: "Пришел солдат с фронта" (1971), "Если хочешь быть счастливым" (1974), "Подранки" (1977), "Из жизни отдыхающих" (1980), "Запретная зона" (1980), "…И жизнь, и слезы, и любовь" (1984). Он автор пяти сценариев к своим фильмам.
В 1964-1968 и в 1980-1983 годах был актером Театра на Таганке. Среди его театральных ролей - Летчик в спектакле "Добрый человек из Сезуана", Печорин в спектакле "Герой нашего времени", Пугачев в спектакле "Пугачев", Керенский в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир", Годунов в спектакле "Борис Годунов" и другие.
В 1964-1968 и в 1980-1983 годах был актером Театра на Таганке. Среди его театральных ролей - Летчик в спектакле "Добрый человек из Сезуана", Печорин в спектакле "Герой нашего времени", Пугачев в спектакле "Пугачев", Керенский в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир", Годунов в спектакле "Борис Годунов" и другие.
С 1987 года (после смерти режиссера Анатолия Эфроса) по 1989 год Губенко был главным режиссером, художественным руководителем Театра на Таганке. Способствовал воссозданию наиболее популярных спектаклей театра, поставленных режиссером Юрием Любимовым, добивался возвращения Любимова из-за границы и восстановления ему советского гражданства.
В 1989-1992 годах Николай Губенко возглавлял Министерство культуры СССР. Он стал последним министром культуры Советского Союза. С 1993 года Губенко являлся художественным руководителем созданного им театра "Содружество актеров Таганки", в который перешли ряд актеров Театра на Таганке.
В театре "Содружество актеров Таганки" поставил спектакли "Белые столбы" (по произведениям Салтыкова-Щедрина, 1994), "Четыре тоста за Победу" (1995), "Иванов" (по Чехову, 1997), "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)" (1998), "Афган" (1999), "Очень простая история" (М. Ладо, 2002), "Мисс и Мафия" (Н. Птушкиной, 2007), "Арена жизни" (по произведениям Салтыкова-Щедрина, 2010).
Николай Губенко активно занимался политической и общественной деятельностью. В декабре 1995 года он был избран депутатом Государственной Думы второго созыва как кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), был заместителем председателя Комитета по культуре. В декабре 1999 года избран депутатом Госдумы третьего созыва, возглавлял Комитет по культуре и туризму.
Четырежды (2005, 2009, 2014, 2019) избирался депутатом Московской городской думы от КПРФ.
Заместитель председателя Московской городской думы (избран 21 октября 2009 года).
Являлся членом Общественной палаты Союзного государства (созыв 2017-2020 годов).
Народный артист РСФСР (1985).
Лауреат премии Ленинского комсомола (1972), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973).
Награжден орденом Дружбы (2015).
Николай Губенко имеет ряд отечественных и международных призов за режиссуру. Фильмы "Подранки", "…И жизнь, и слезы, и любовь" были удостоены призов на международных кинофестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране, Рио-де-Жанейро.
Был женат на актрисе Жанне Болотовой.
16 августа 2020 года Николай Губенко скончался.
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