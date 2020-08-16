https://ria.ru/20200816/1575852264.html
Умер Николай Губенко
Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко умер на 79-м году жизни, сообщил в Twitter председатель МГД Алексей Шапошников. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:49
2020-08-16T18:10
умер николай губенко
алексей шапошников
московская городская дума
николай губенко
политика
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https://ria.ru/20200816/1575859863.html
Елена
Светлая память выдающемуся актеру и порядочному человеку!
199
Mitrich Kolobok Kolobok
Светлая и вечная ему память...
141
20
РИА Новости
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РИА Новости
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умер николай губенко, алексей шапошников, московская городская дума, николай губенко, политика
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
умер на 79-м году жизни, сообщил в Twitter
председатель МГД Алексей Шапошников
.
"Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. <...> Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. <...> Светлая память", — написал он.
О времени и месте прощания Шапошников пообещал сообщить позже.
Николай Губенко скончался за день до 79-летия. Он родился в 1941 году в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать. После войны Губенко воспитывался в детском доме, затем — в суворовском училище. Там он начал играть в театральном кружке, а по окончании училища поступил в театральную студию при Доме актера. С 1958 года играл небольшие роли в Одесском театре юного зрителя, после чего поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке. Тогда же он дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".
Как режиссер дебютировал в 1968 году короткометражкой "Настасья и Фомка". Среди его режиссерских работ — фильмы "Пришел солдат с фронта", "Подранки", "Из жизни отдыхающих" и другие.
В 1987-1991 годах был главным режиссером Театра на Таганке, а после разделения театра руководил "Содружеством актеров Таганки".
С 1987 был членом КПСС, в 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР. Избирался в Госдуму II и III созывов от КПРФ, с 2005 года — депутат Мосгордумы, с 2009-го занимал должность вице-спикера.