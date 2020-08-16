умер николай губенко

Николай Губенко скончался за день до 79-летия. Он родился в 1941 году в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать. После войны Губенко воспитывался в детском доме, затем — в суворовском училище. Там он начал играть в театральном кружке, а по окончании училища поступил в театральную студию при Доме актера. С 1958 года играл небольшие роли в Одесском театре юного зрителя, после чего поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке. Тогда же он дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".