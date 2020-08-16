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В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
Мужчина в наркотическом опьянении на иномарке сбил инспектора ГИБДД в Петербурге и, зажав его руку стеклом, протащил примерно 700 метров, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T04:29
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге

01:45 16.08.2020 (обновлено: 04:29 16.08.2020)
5280
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в наркотическом опьянении на иномарке сбил инспектора ГИБДД в Петербурге и, зажав его руку стеклом, протащил примерно 700 метров, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Санкт-Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в наркотическом опьянении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, около 05.30 утра на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 . Полицейские выяснили, что номера на иномарке недействительны. В тот момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел машину, отмечается в сообщении.
"Один из инспекторов - 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия. Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.
Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, указывает ГУ МВД. Также судимым оказался водитель иномарки, в том числе за незаконный оборот наркотиков.
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16 августа, 04:22
Kot Piter
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