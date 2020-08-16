В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге

"В Санкт-Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в наркотическом опьянении", - говорится в сообщении.

По данным полиции, около 05.30 утра на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 . Полицейские выяснили, что номера на иномарке недействительны. В тот момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел машину, отмечается в сообщении.