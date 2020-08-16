В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в наркотическом опьянении на иномарке сбил инспектора ГИБДД в Петербурге и, зажав его руку стеклом, протащил примерно 700 метров, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Санкт-Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в наркотическом опьянении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, около 05.30 утра на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 . Полицейские выяснили, что номера на иномарке недействительны. В тот момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел машину, отмечается в сообщении.
"Один из инспекторов - 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия. Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.
Злоумышленника задержали, им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, указывает ГУ МВД. Также судимым оказался водитель иномарки, в том числе за незаконный оборот наркотиков.