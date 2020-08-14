В Минвостокразвития объяснили рост доходов главы ведомства

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рост доходов главы Минвостокразвития Александра Козлова в 2019 году связан со сменой должности: до мая 2018 года он получал зарплату губернатора Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе миннистра.
Козлов в 2019 году заработал 8,4 миллиона рублей, годом ранее - почти 6,6 миллиона рублей.
"Рост в доходах связан с тем, что в 2019 году министр получал "чистую" министерскую зарплату. В 2018 году до мая была зарплата губернатора, а потом - министра. Жилье в пользовании - это служебное помещение, которое предоставляется на время исполнения обязанностей. Прописан же Александр Александрович, как и прежде, в Амурской области, в городе Благовещенск", - сообщили в пресс-службе.
Александр Козлов был губернатором Амурской области с 20 сентября 2015 по 18 мая 2018 года.
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