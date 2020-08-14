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В Минвостокразвития объяснили рост доходов главы ведомства
Рост доходов главы Минвостокразвития Александра Козлова в 2019 году связан со сменой должности: до мая 2018 года он получал зарплату губернатора Амурской... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:19
россия
александр козлов (глава минвостокразвития)
общество
экономика
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РИА Новости
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россия, александр козлов (глава минвостокразвития), общество, экономика

В Минвостокразвития объяснили рост доходов главы ведомства

19:11 14.08.2020 (обновлено: 19:19 14.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рост доходов главы Минвостокразвития Александра Козлова в 2019 году связан со сменой должности: до мая 2018 года он получал зарплату губернатора Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе миннистра.
Козлов в 2019 году заработал 8,4 миллиона рублей, годом ранее - почти 6,6 миллиона рублей.
"Рост в доходах связан с тем, что в 2019 году министр получал "чистую" министерскую зарплату. В 2018 году до мая была зарплата губернатора, а потом - министра. Жилье в пользовании - это служебное помещение, которое предоставляется на время исполнения обязанностей. Прописан же Александр Александрович, как и прежде, в Амурской области, в городе Благовещенск", - сообщили в пресс-службе.
Александр Козлов был губернатором Амурской области с 20 сентября 2015 по 18 мая 2018 года.
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РоссияАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)ОбществоЭкономика
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