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Жена Чернышенко стала самой богатой среди супругов членов правительства
Жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко с доходом свыше 66 миллионов рублей стала в минувшем году самой обеспеченной среди супругов чиновников российского... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T22:55
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353
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антон котяков, дмитрий чернышенко, виктория абрамченко, сергей кравцов, михаил мишустин, денис мантуров, татьяна голикова, андрей белоусов, юрий трутнев, константин чуйченко, сергей шойгу, общество

Жена Чернышенко стала самой богатой среди супругов членов правительства

18:22 14.08.2020 (обновлено: 22:55 14.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко с доходом свыше 66 миллионов рублей стала в минувшем году самой обеспеченной среди супругов чиновников российского правительства, следует из деклараций.
Сведения о доходах, расходах и имуществе членов кабмина за прошлый год опубликованы в пятницу на сайте правительства.
В числе спутников жизни с наибольшим доходом оказались также супруга главы правительства Михаила Мишустина, заработавшая в 2019 году 54,8 миллиона рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой, доход которого составил 51,4 миллиона рублей.
Супруга главы Минюста Константина Чуйченко задекларировала за минувший год 17,8 миллиона рублей, а в ее автопарк входят в том числе автомобили Chrysler PT Cruiser и Cadillac Escalade.
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Согласно декларациям, жена министра просвещения Сергея Кравцова заработала 12 миллионов рублей, супруга первого вице-премьера Андрея Белоусова – 11,2 миллиона, супруга министра обороны Сергея Шойгу – 11 миллионов, а жена главы Минпромторга Дениса Мантурова – 9,1 миллиона.
Доход супруга вице-премьера Виктории Абрамченко за минувший год составил почти 8 миллионов рублей. Он владеет тремя автомобилями Mercedes-Benz разных моделей и снегоболотоходом СF moto 800-2.
Супруга министра труда Антона Котякова также предпочитает автомобили Mercedes-Benz – таких у нее в собственности два, а кроме них - легковой ВАЗ 2102; в минувшем году она заработала 2,7 миллиона рублей.
Жена вице-премьера Юрия Трутнева в 2019 году задекларировала доход в 2,6 миллиона рублей. У них с супругом в совместной собственности есть несколько автомобилей, среди которых Porsche Cayenne Turbo и BMW X6.
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Свыше одного миллиона рублей заработали в минувшем году жены министра строительства Владимира Якушева и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина (по 1,3 миллиона каждая), а также супруги руководителя Минвостокразвития Александра Козлова и министра здравоохранения Михаила Мурашко (по 1,2 миллиона).
Немногим больше одного миллиона составили доходы жен министра спорта Олега Матыцина, министра транспорта Евгения Дитриха (у нее в собственности помимо авто есть мотоцикл Kawasaki EX300 B) и главы Минэнерго Александра Новака (она помимо BMW X5 владеет также автомобилем Porsche Cayenne).
Менее миллиона заработали в прошлом году супруга главы Минобрнауки Валерия Фалькова (около 899 тысяч рублей), жена министра экономического развития Максима Решетникова (460 тысяч), спутница жизни главы МИД Сергея Лаврова (353 тысячи), жены вице-премьера Юрия Борисова (порядка 315 тысяч) и главы МВД Владимира Колокольцева (около 232 тысяч).
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Супруга вице-премьера Дмитрия Григоренко задекларировала доход в 55 тысяч рублей, жена главы МЧС Евгения Зиничева – примерно 48 тысяч, а супруга вице-премьера Алексея Оверчука – ничего.
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Антон КотяковДмитрий ЧернышенкоВиктория АбрамченкоСергей КравцовМихаил МишустинДенис МантуровТатьяна ГоликоваАндрей БелоусовЮрий ТрутневКонстантин ЧуйченкоСергей ШойгуОбщество
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