Жена Чернышенко стала самой богатой среди супругов членов правительства

Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Жена вице-премьера Жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко с доходом свыше 66 миллионов рублей стала в минувшем году самой обеспеченной среди супругов чиновников российского правительства, следует из деклараций.

Сведения о доходах, расходах и имуществе членов кабмина за прошлый год опубликованы в пятницу на сайте правительства.

В числе спутников жизни с наибольшим доходом оказались также супруга главы правительства Михаила Мишустина , заработавшая в 2019 году 54,8 миллиона рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой , доход которого составил 51,4 миллиона рублей.

Супруга главы Минюста Константина Чуйченко задекларировала за минувший год 17,8 миллиона рублей, а в ее автопарк входят в том числе автомобили Chrysler PT Cruiser и Cadillac Escalade.

Доход супруга вице-премьера Виктории Абрамченко за минувший год составил почти 8 миллионов рублей. Он владеет тремя автомобилями Mercedes-Benz разных моделей и снегоболотоходом СF moto 800-2.

Супруга министра труда Антона Котякова также предпочитает автомобили Mercedes-Benz – таких у нее в собственности два, а кроме них - легковой ВАЗ 2102; в минувшем году она заработала 2,7 миллиона рублей.

Жена вице-премьера Юрия Трутнева в 2019 году задекларировала доход в 2,6 миллиона рублей. У них с супругом в совместной собственности есть несколько автомобилей, среди которых Porsche Cayenne Turbo и BMW X6.

Свыше одного миллиона рублей заработали в минувшем году жены министра строительства Владимира Якушева и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина (по 1,3 миллиона каждая), а также супруги руководителя Минвостокразвития Александра Козлова и министра здравоохранения Михаила Мурашко (по 1,2 миллиона).

Немногим больше одного миллиона составили доходы жен министра спорта Олега Матыцина, министра транспорта Евгения Дитриха (у нее в собственности помимо авто есть мотоцикл Kawasaki EX300 B) и главы Минэнерго Александра Новака (она помимо BMW X5 владеет также автомобилем Porsche Cayenne).

Менее миллиона заработали в прошлом году супруга главы Минобрнауки Валерия Фалькова (около 899 тысяч рублей), жена министра экономического развития Максима Решетникова (460 тысяч), спутница жизни главы МИД Сергея Лаврова (353 тысячи), жены вице-премьера Юрия Борисова (порядка 315 тысяч) и главы МВД Владимира Колокольцева (около 232 тысяч).