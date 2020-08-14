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Мантуров стал самым состоятельным чиновником правительства
Список самых богатых чиновников российского правительства возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2019 года составил 586 миллионов... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:28
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
экономика
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РИА Новости
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353
60
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика

Мантуров стал самым состоятельным чиновником правительства

18:22 14.08.2020 (обновлено: 18:28 14.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Список самых богатых чиновников российского правительства возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2019 года составил 586 миллионов рублей. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов кабинета министров за 2019 год опубликованы на сайте правительства.
Доход главы Минпромторга за 2019 год вырос на 32% - по итогам 2018 года Мантуров заработал 443 миллиона рублей. Согласно декларации, в прошлом году министр избавился от части своего автопарка, а именно – "Москвича 412", "ВАЗ 2103" и "ГАЗ-21", оставив в нем Land Rover Range Rover, Lada Vesta и "Москвич 408". Перечень объектов недвижимости во владении и пользовании главы Минпромторга и его супруги не изменился. Доходы жены Мантурова за отчетный период выросли на 30% - до 9,135 миллиона рублей, следует из декларации.
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год
На втором месте по уровню доходов-2019 новичок в составе правительства - вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его доходы за 2019 год составили 432,3 миллиона рублей. До назначения на должность зампреда правительства Чернышенко занимал пост генерального директора и председателя правления "Газпром-медиа Холдинга".
В число самых состоятельных министров по итогам 2019 года также вошел вице-премьер Юрий Трутнев, несмотря на то, что его доходы существенно снизились - до 180 миллионов рублей с 538 миллионов рублей годом ранее. Следом идет глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - его доходы по итогам 2019 года составили почти 157 миллионов рублей, замыкает пятерку глава Минкомсвязи Максут Шадаев с доходами в 90,7 миллиона рублей.
Годом ранее самым богатым с доходом более 500 миллионов рублей оказался вице-премьер Трутнев. До этого самым богатым членом кабмина был тогдашний вице-премьер Александр Хлопонин, в 2017 году его доход составлял почти 3 миллиарда рублей.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ОбществоЭкономика
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