Минздрав Белоруссии рассказал о задержанных на акциях протеста медиках

"Минздравом совместно с МВД проведена работа по розыску в местах временного содержания и освобождению задержанных работников системы здравоохранения. В настоящий момент все они (16 человек) освобождены. Часть из наших коллег уже приступили к работе. По данным минздрава, на сегодняшний момент среди задержанных работников системы здравоохранения - нет. В случае если у граждан есть иная информация – просим незамедлительно сообщить ее в минздрав", - говорится в сообщении.