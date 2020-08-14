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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575794593.html
Минздрав Белоруссии рассказал о задержанных на акциях протеста медиках
На акциях протеста в Белоруссии были задержаны 16 медиков, к настоящему моменту все они освобождены, сообщили в минздраве республики. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минздрав Белоруссии рассказал о задержанных на акциях протеста медиках

16:56 14.08.2020
894
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста в Минске с требованием остановить насилие.
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. На акциях протеста в Белоруссии были задержаны 16 медиков, к настоящему моменту все они освобождены, сообщили в минздраве республики.
"Минздравом совместно с МВД проведена работа по розыску в местах временного содержания и освобождению задержанных работников системы здравоохранения. В настоящий момент все они (16 человек) освобождены. Часть из наших коллег уже приступили к работе. По данным минздрава, на сегодняшний момент среди задержанных работников системы здравоохранения - нет. В случае если у граждан есть иная информация – просим незамедлительно сообщить ее в минздрав", - говорится в сообщении.
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

Минчане несут цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске 10 августа
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

Задержанный в ходе акции протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
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