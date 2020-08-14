Минздрав Белоруссии рассказал о задержанных на акциях протеста медиках

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. На акциях протеста в Белоруссии были задержаны 16 медиков, к настоящему моменту все они освобождены, сообщили в минздраве республики.
"Минздравом совместно с МВД проведена работа по розыску в местах временного содержания и освобождению задержанных работников системы здравоохранения. В настоящий момент все они (16 человек) освобождены. Часть из наших коллег уже приступили к работе. По данным минздрава, на сегодняшний момент среди задержанных работников системы здравоохранения - нет. В случае если у граждан есть иная информация – просим незамедлительно сообщить ее в минздрав", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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