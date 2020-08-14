Онищенко призвал найти замену маскам для защиты школьников от COVID-19

"По детям ношение масок - вопрос достаточно сложный, потому что навыков ношения их, особенно у малышни в началке, нет. Еле-еле взрослым это прививаться начинает потихоньку, поэтому здесь мы с вами должны понимать, что у детей мы будем использовать другие методы: это и разъединение, и отмена кабинетного обучения, когда на каждый урок дети идут из одного кабинета в другой", - сказал Онищенко. Он упомянул и такие методы, как приобретение обеззараживателей воздуха на ультрафиолете, которые могут применяться во время учебного процесса, дезинфекция и отмена массовых школьных мероприятий.