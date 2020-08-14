Власти Ленобласти выделили 3,7 млрд рублей на строительство моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области выделили 3,7 миллиарда рублей на строительство новой переправы через реку Волхов в Киришах. Строители начали бетонирование крайних опор нового мостового перехода, заявил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Киришский район.

По его словам, переправа через реку Волхов в Киришах – одно из самых масштабных дорожных проектов области. Вместе с тем параллельно идёт сооружение временных мостов для выхода техники на середину реки. На конец года намечено начало надвижки пролётного строения длиною 124 метра.

"Новый мост в Киришах - один из самых масштабных дорожных проектов во всей Ленинградской области. Стройка идёт с опережением графика, что даёт нам уверенность в завершении работ раньше контрактных сроков", — подчеркнул Дрозденко.

Заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор". Для ускорения стройки Ленинградская область ранее договорилась о предоставлении средств из федерального бюджета.