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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200814/1575781993.html
Власти Ленобласти выделили 3,7 млрд рублей на строительство моста
Власти Ленинградской области выделили 3,7 миллиарда рублей на строительство новой переправы через реку Волхов в Киришах. Строители начали бетонирование крайних... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:00
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

Власти Ленобласти выделили 3,7 млрд рублей на строительство моста

13:00 14.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделили 3,7 миллиарда рублей на строительство новой переправы через реку Волхов в Киришах. Строители начали бетонирование крайних опор нового мостового перехода, заявил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Киришский район.
По его словам, переправа через реку Волхов в Киришах – одно из самых масштабных дорожных проектов области. Вместе с тем параллельно идёт сооружение временных мостов для выхода техники на середину реки. На конец года намечено начало надвижки пролётного строения длиною 124 метра.
"Новый мост в Киришах - один из самых масштабных дорожных проектов во всей Ленинградской области. Стройка идёт с опережением графика, что даёт нам уверенность в завершении работ раньше контрактных сроков", — подчеркнул Дрозденко.
Заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор". Для ускорения стройки Ленинградская область ранее договорилась о предоставлении средств из федерального бюджета.
В общей сложности, до 2022 года на объект выделяется 2,4 миллиарда рублей федеральных субсидий. Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта, пояснили в пресс-службе областной администрации.
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Вчера, 14:31Ленинградская область
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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