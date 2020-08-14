Власти Ленобласти выделили 3,7 млрд рублей на строительство моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделили 3,7 миллиарда рублей на строительство новой переправы через реку Волхов в Киришах. Строители начали бетонирование крайних опор нового мостового перехода, заявил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Киришский район.
По его словам, переправа через реку Волхов в Киришах – одно из самых масштабных дорожных проектов области. Вместе с тем параллельно идёт сооружение временных мостов для выхода техники на середину реки. На конец года намечено начало надвижки пролётного строения длиною 124 метра.
"Новый мост в Киришах - один из самых масштабных дорожных проектов во всей Ленинградской области. Стройка идёт с опережением графика, что даёт нам уверенность в завершении работ раньше контрактных сроков", — подчеркнул Дрозденко.
Заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор". Для ускорения стройки Ленинградская область ранее договорилась о предоставлении средств из федерального бюджета.
В общей сложности, до 2022 года на объект выделяется 2,4 миллиарда рублей федеральных субсидий. Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта, пояснили в пресс-службе областной администрации.