Путину доверяют 55 процентов россиян, показал опрос ФОМ

По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют - 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 27%, еще 15% затруднились ответить.