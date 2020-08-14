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Путину доверяют 55 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:47
россия
михаил мишустин
лдпр
кпрф
справедливая россия
единая россия
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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41
Думаю, и доверяют, и поддерживают в реальности гораздо больше. Истинные россияне адекватно положительно оцениваю его титаническую работу. И его команды.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, михаил мишустин, лдпр, кпрф, справедливая россия, единая россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 55 процентов россиян, показал опрос ФОМ

10:47 14.08.2020
835
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют - 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 27%, еще 15% затруднились ответить.
Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% - скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 44% оценивают хорошо, 19% - плохо, 37% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы КПРФ, еще 11% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 14% отдали бы голос за другую партию, а 9% не пошли бы на выборы.
Всероссийский телефонный опрос проводился 7-9 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Обложка французской газеты Libération за 12 августа 2020
12 августа, 12:59Распространение нового коронавируса
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44621157
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РоссияМихаил МишустинЛДПРКПРФСправедливая РоссияЕдиная РоссияФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Маловато, подкрутите ещё.....
14 августа, 10:53
Егор Панкратов
13700219
Думаю, и доверяют, и поддерживают в реальности гораздо больше. Истинные россияне адекватно положительно оцениваю его титаническую работу. И его команды.
14 августа, 10:59
lyuda.terenteva.55
20300011
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