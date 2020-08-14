Путину доверяют 55 процентов россиян, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 55% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 55% граждан, скорее не доверяют - 34%, еще 11% затруднились ответить. При этом 58% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 27%, еще 15% затруднились ответить.
Кроме того, 37% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 46% - скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 44% оценивают хорошо, 19% - плохо, 37% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы КПРФ, еще 11% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 14% отдали бы голос за другую партию, а 9% не пошли бы на выборы.
Всероссийский телефонный опрос проводился 7-9 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.