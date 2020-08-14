Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200814/1575771591.html
Пухляшу угрожает "бешеная еда" в новом клипе Little Big
Участники питерской рейв-группы Little big выпустили на всех цифровых площадках новый зажигательный трек Tacos и опубликовали на YouTube клип на него, в котором РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:32
культура
little big
музыка
новости культуры
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_152:0:3793:2048_1400x0_80_0_0_b3f7e1741047659fde3fbdc4065686b3.jpg
https://ria.ru/20200720/1574618949.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_152:0:3793:2048_1400x0_80_0_0_b3f7e1741047659fde3fbdc4065686b3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_607:0:3338:2048_1400x0_80_0_0_68c98cbd55cb021b6896bfc39275e269.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_948:0:2996:2048_1400x0_80_0_0_08d6137fec8e8d128e371d359fcdc49a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
little big, музыка, новости культуры, санкт-петербург

Пухляшу угрожает "бешеная еда" в новом клипе Little Big

11:32 14.08.2020
1663
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Участники питерской рейв-группы Little big выпустили на всех цифровых площадках новый зажигательный трек Tacos и опубликовали на YouTube клип на него, в котором снялся актер Дима Красилов, более известный, как Пухляш.
Танцор из ролика Uno приходит на кухню, чтобы перекусить. Однако внезапно кетчуп, горчица, хотдог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и становятся участниками Little big. Картинка быстро меняется, и вот уже напуганный Пухляш наблюдает, Илья Прусикин (Ильич) в шортах и майке из макарон ныряет в кастрюлю с кипящей водой, а Софья Таюрская в образе гейши предлагает ему суши. К счастью, все эти "аппетитные галлюцинации" заканчиваются и Красилов спокойно забирает свой бутерброд с сыром из микроволновки.
В песне, записанной в духе латиноамеранских танцевальных хитов, музыканты рассказывают о том, как сильно любят поесть, особенно мексиканские традиционные блюда тако и буррито. Запомнить слова трека тоже совсем несложно: музыканты, в основном, произносят только: "Tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos (Burrito, burrito)".
Меньше, чем за час красочный ролик, созданный Ильей Прусикиным и Алиной Пязок, набрал более 100 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков на YouTube.
Дмитрий Красилов получил известность после того, как снялся в клипе группы Little big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли. Но Пухляш успел стать звездой.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
20 июля, 21:32Культура
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале "Евровидения"
16601016
КультураLittle BigМузыкаНовости культурыСанкт-Петербург
Рекомендуем
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
В России создали новый компактный пистолет "Полоз"
Археологические раскопки в Московском Кремле
При раскопках в Кремле нашли следы "политической элиты" XIV-XV веков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Инспектор дорожно-патрульной службы
Эксперт оценил идею лишать прав злостных автохулиганов
Светлана Тихановская
Тихановская обратилась к белорусским силовикам
Сергей Фургал
ФСИН направила обращение после сообщений о травмах фигуранта дела Фургала
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
В ЕС опасаются сближения Белоруссии с Россией, заявил эксперт
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий
Старт продаж новых iPhone в России
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Оперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Актриса Леони Хемсворт
"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Мининформ Белоруссии осудил насилие против СМИ во время протестов
Прага
Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Лента новостейМолния